Министр обороны Литвы: демократическая Молдова – в интересах нашей безопасности

„Решимость Молдовы добиваться членства в ЕС и проводить необратимые реформы во всех сферах, включая оборону, является для нас важной основой для планирования поддержки армии этой страны. Сильная, процветающая и демократическая Молдова – в интересах нашей безопасности, поэтому мы также стремимся формировать совместную поддержку Вооруженных сил Молдовы со стороны стран Северной Европы и Балтии“, - сказал Л. Кащюнас.

Сообщается, что Министерство обороны подготовило пакет поддержки для Вооруженных сил Молдовы, в который входят беспилотники, антидроны, тепловизионные прицелы и одноразовые противотанковые гранатометы. Часть поддержки уже доставлена в Вооруженные силы Молдовы, а остальная часть будет передана в ближайшее время. Также в 2026-2028 годах планируется выделять до 2 млн евро поддержки в год. Конкретный план будет подготовлен к осени 2025 года, сообщили в министерстве.