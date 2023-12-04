Министр обороны Литвы: дальнейшая поддержка США Украины – важны для безопасности региона

Как сообщает Минобороны, дискуссии на форуме в основном касались продолжающегося конфликта в секторе Газа , войны в Украине, а также вызовов, исходящих от Китая, и возможного ответа. Участники дискуссии условились, что дальнейшая поддержка граждан США, возможности и технологическое превосходство оборонной промышленности, а также сплоченность союзников являются важными факторами, которые позволят США сейчас и в будущем справляться с возникающими вызовами безопасности.

"Заявления министра обороны США Ллойда Остина, начальника штаба армии США генерала Чарльза Брауна и других высокопоставленных лиц на этом форуме не оставляют места для сомнений в лидерстве США и готовности взять на себя ответственность как в Европе, в нашем регионе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе, везде, где автократам и их сторонникам необходимо противостоять. США нужны такие сильные и не избегающие своих обязательств союзники как Литва. От всех официальных лиц США, с которыми я встречался, я слышал оценку усиления обороны Литвы и активной оборонной политики Литвы, а также решительный призыв не останавливаться, продолжать начатую работу", - сказал А. Анушаускас.