Министр обороны Литвы: часть общества не чувствует дыхания угрозы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: Scanpix

Министр обороны Арвидас Анушаускас говорит, что часть литовского общества до сих пор не осознает угроз государству. Об этом министр заявил, комментируя последние опросы общественного мнения, которые показывают, что только пятая часть населения поддержит дополнительное финансирование обороны.

"Видимо, часть общества все-таки не чувствует дыхания угрозы. Это неправильно, потому что (…) рассматривая угрозы в перспективе, которые могут измениться, нам необходимо наращивать наши возможности в течение определенного периода времени. Если мы начнем строить и создавать все это только перед лицом реальной угрозы, то будет просто поздно", - сказал журналистам во вторник А. Анушаускас.

"Нам необходимо развивать запланированные мощности здесь и сейчас. Поэтому необходимо увеличить финансирование обороны уже сейчас", - подчеркнул А. Анушаускас.

Министр также отметил, что Литве важно инвестировать не только в национальную оборону, но и увеличивать поддержку, оказываемую Украине.

"Пока Украина держит фронт, кажется, что все находится где-то далеко, за тысячу километров, и, может быть, это касается нас, но не совсем напрямую. (…) Страны обсуждают выделение 0,25 проц. (ВВП – ELTA) на поддержку Украины. Это увеличило бы нашу текущую поддержку в полтора раза. Для этого тоже нужен ресурс", - сказал А. Анушаускас.

Согласно опросу общественного мнения, проведенному по заказу информационного агентства BNS компанией Vilmorus, новый налог на оборону поддерживает лишь одна пятая часть населения.

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