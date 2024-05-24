Министр обороны Литвы: часть литовских производителей дронов откажутся от китайских комплектующих уже этим летом

"Вы прекрасно знаете, что правовая база Литвы не позволяет вооруженным силам, армии использовать китайские детали и технологии. Мы очень быстро сделали исключение – для поддержки Украины и для экспериментов, научных исследований", - сообщил Л. Кащюнас журналистам, собравшимся в пятницу на аэродроме Кивишкес.
"Сегодня мы спрашиваем почти каждого производителя, сколько потребуется времени, чтобы полностью освободиться от китайских комплектующих и технологий. Кто-то говорит о конце июня, кто-то о лете. Мы движемся вперед – когда это будет сделано, (тогда) откроются другие возможности, чтобы перепланировать совершенно по-другому и построить всю нашу промышленность также и на нужды Литовской армии", - подчеркнул министр.
Отвечая на вопрос об общей ситуации в отрасли дронов, Л. Кащюнас напомнил, что на развитие дополнительно выделено 10 млн евро.
"Первая программа составит 3 млн евро – связано с поддержкой Украины, FPV-дроны. Далее идет 7-миллионный пакет, куда войдут разные типы дронов – FPV, разведывательные и другие", - сказал министр.
"Это связано с поддержкой Украины. Дроны будут закуплены и предоставлены в качестве поддержки Украине", - заверил он и подчеркнул, что используемые и испытанные в Украине дроны дадут более широкое понимание того, как эти технологии следует развивать дальше.
И. Шимоните: прогресс в сфере дронов очевиден
В свою очередь премьер-министр Ингрида Шимоните подчеркнула, что прогресс Литвы в сфере дронов явно виден.
"Прогресс очень явно виден, и новые вещи, новые функции и новые идеи реализуются очень четко. Конечно, большой стимул такому быстрому развитию дает тот факт, что многие меры апробируются в реальном времени, в реальных условиях, которые происходят на линии фронта в Украине", - сказала И. Шимоните журналистам на пресс-конференции.
"Но очень хорошо, что у нас есть свои производители, свои инженеры, свои новаторы, которые могут предложить то, что мы, в свою очередь, можем предложить Украине, которая борется за свою свободу", - добавила она.
По ее словам, растущее внимание к развитию беспилотников отчетливо видно и при рассмотрении перераспределения оборонного бюджета страны.
"Это хорошо видно по перераспределению бюджета национальной обороны, которое осуществил министр Кащюнас и которое я очень поддерживаю", - подчеркнула глава правительства, акцентируя, что чем больше людей будут стремиться стать операторами дронов, тем безопаснее станет Литва.
Она также подчеркнула, что очень важно расширять возможности дронов за счет поддержки производства местных производителей.
"Помимо армии есть и другие учреждения, которые нуждаются в этом, а также в оборудовании для борьбы с дронами. И, вне всякого сомнения, нам бы хотелось максимально удовлетворить эти потребности продукцией наших производителей. Потому что таким образом мы не только поддерживаем нашу отрасль, но и оставляем деньги дома, и просто, даже с экономической точки зрения, они имеют очень, очень большую ценность и очень, очень много пользы", - сказала И. Шимоните.
В пятницу проходит ежегодный день дронов, организуемый Министерством обороны, в ходе которого на аэродроме Кивишкес министр обороны Л. Кащюнас представил четырехэтапную программу. По словам министра, будет создан "реестр дронов", будет развиваться индустрия дронов, а также будут развиваться возможности Союза стрелков.
Государственный совет обороны (ГСО), заседавший в конце марта, решил, что до 2027 г. в Литве должна быть достигнуты операционные силы дронов.