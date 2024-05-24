Министр обороны Литвы: часть литовских производителей дронов откажутся от китайских комплектующих уже этим летом

"Помимо армии есть и другие учреждения, которые нуждаются в этом, а также в оборудовании для борьбы с дронами. И, вне всякого сомнения, нам бы хотелось максимально удовлетворить эти потребности продукцией наших производителей. Потому что таким образом мы не только поддерживаем нашу отрасль, но и оставляем деньги дома, и просто, даже с экономической точки зрения, они имеют очень, очень большую ценность и очень, очень много пользы", - сказала И. Шимоните.