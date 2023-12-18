Министр обороны Литвы: агрессивная политика России - угроза как для Литвы, так и для стран НАТО

"Угрозы Литве, как и всем странам НАТО, не меняются. Агрессивная внешняя политика России продолжает оставаться самой большой угрозой, и война в Украине тому подтверждение", - сказал журналистам в понедельник А. Анушаускас после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

"Безусловно, ее возможности и силы на окраинах, на восточном фланге существенно изменились, но уровень угрозы, я думаю, все еще остается достаточно высоким", - добавил министр.

По его словам, оценивая международную ситуацию, следует видеть не только лучшие, но и худшие сценарии.

"Глядя на перспективу, мы должны видеть не только возможно лучшие сценарии развития международной ситуации, но и худшие, поэтому мы должны быть готовы", - сказал министр.

Поэтому А. Анушаускас призывает НАТО позаботиться не только о размещении немецкой бригады в Литве, но и о других военных проектах, реализуемых в стране.