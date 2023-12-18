Министр обороны Литвы: агрессивная политика России - угроза как для Литвы, так и для стран НАТО

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

По оценке министра обороны Арвидаса Анушаускаса, агрессивная внешняя политика России продолжает оставаться самой большой угрозой не только для Литвы, но и для других стран НАТО. Несмотря на изменения в возможностях Вооруженных сил России из-за войны в Украине, уровень угрозы на восточном фланге Альянса остается достаточно высоким, подчеркивает министр обороны.

"Угрозы Литве, как и всем странам НАТО, не меняются. Агрессивная внешняя политика России продолжает оставаться самой большой угрозой, и война в Украине тому подтверждение", - сказал журналистам в понедельник А. Анушаускас после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

"Безусловно, ее возможности и силы на окраинах, на восточном фланге существенно изменились, но уровень угрозы, я думаю, все еще остается достаточно высоким", - добавил министр.

По его словам, оценивая международную ситуацию, следует видеть не только лучшие, но и худшие сценарии.

"Глядя на перспективу, мы должны видеть не только возможно лучшие сценарии развития международной ситуации, но и худшие, поэтому мы должны быть готовы", - сказал министр.

Поэтому А. Анушаускас призывает НАТО позаботиться не только о размещении немецкой бригады в Литве, но и о других военных проектах, реализуемых в стране.

"Я рад, что немецкая бригада в Литве будет ориентирована на полную готовность к выполнению задач, предусмотренных в утвержденных планах региональной обороны НАТО", - сказал он.

"Со своей стороны, я хотел бы также добавить, что НАТО должно действительно заботить то, как реализуется не только проект бригады, но и совместные проекты ПВО, такие как проект ротационной ПВО. Должно заботить и то, как страны, обладающие возможностями ПВО, обеспечивают себя, будут ли в случае кризисов обеспечены боеприпасами, необходимыми для имеющихся систем ПВО", - подчеркнул министр обороны А. Анушаускас.

В понедельник министр обороны А. Анушаускас и министр обороны Германии Борис Писториус подписали план действий по размещению бригады в Литве.

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