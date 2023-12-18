Министр обороны Литвы: агрессивная политика России - угроза как для Литвы, так и для стран НАТО

"Угрозы Литве, как и всем странам НАТО, не меняются. Агрессивная внешняя политика России продолжает оставаться самой большой угрозой, и война в Украине тому подтверждение", - сказал журналистам в понедельник А. Анушаускас после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
"Безусловно, ее возможности и силы на окраинах, на восточном фланге существенно изменились, но уровень угрозы, я думаю, все еще остается достаточно высоким", - добавил министр.
По его словам, оценивая международную ситуацию, следует видеть не только лучшие, но и худшие сценарии.
"Глядя на перспективу, мы должны видеть не только возможно лучшие сценарии развития международной ситуации, но и худшие, поэтому мы должны быть готовы", - сказал министр.
Поэтому А. Анушаускас призывает НАТО позаботиться не только о размещении немецкой бригады в Литве, но и о других военных проектах, реализуемых в стране.
"Я рад, что немецкая бригада в Литве будет ориентирована на полную готовность к выполнению задач, предусмотренных в утвержденных планах региональной обороны НАТО", - сказал он.
"Со своей стороны, я хотел бы также добавить, что НАТО должно действительно заботить то, как реализуется не только проект бригады, но и совместные проекты ПВО, такие как проект ротационной ПВО. Должно заботить и то, как страны, обладающие возможностями ПВО, обеспечивают себя, будут ли в случае кризисов обеспечены боеприпасами, необходимыми для имеющихся систем ПВО", - подчеркнул министр обороны А. Анушаускас.
В понедельник министр обороны А. Анушаускас и министр обороны Германии Борис Писториус подписали план действий по размещению бригады в Литве.