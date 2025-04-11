Министр обороны: Литва планирует выделить Украине 20 млн евро на закупку боеприпасов

„Лето может быть очень сложным. Поэтому мы должны оказать поддержку не позже, а раньше. Например, Литва намерена выделить дополнительно 20 миллионов евро на закупку боеприпасов. Это именно то, что сейчас действительно нужно Украине“, - сказала министр журналистам в Брюсселе.