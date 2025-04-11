Министр обороны: Литва планирует выделить Украине 20 млн евро на закупку боеприпасов

„Лето может быть очень сложным. Поэтому мы должны оказать поддержку не позже, а раньше. Например, Литва намерена выделить дополнительно 20 миллионов евро на закупку боеприпасов. Это именно то, что сейчас действительно нужно Украине“, - сказала министр журналистам в Брюсселе.
По словам социал-демократа, в настоящее время так называемая „Коалиция желающих“ обсуждает возможность предоставления Украине соответствующих гарантий безопасности. По ее словам, это очень важные вопросы, поскольку, как намекнула министр, Россия, скорее всего, будет стремиться нарушить достигнутое перемирие.
„Россия никогда ранее не придерживалась никаких соглашений. Поэтому мы должны быть готовы ко всем сценариям“, - заявила Д. Шакалене.
„Что бы мы сделали, если Россия нарушила перемирие? Извините, я не могу говорить „если“. Вы когда-нибудь видели, чтобы Россия не нарушала режим прекращения огня?“, - риторически спросила Д. Шакалене у иностранных журналистов.
В пятницу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит заседание Контактной группы по обороне Украины под руководством министра обороны Великобритании Джона Хили и министра обороны Германии Бориса Писториуса. На нем планируется обсудить наиболее насущные военные потребности Украины, а также долгосрочные обязательства стран.
В прошлом году Литва обязалась ежегодно в течение десятилетия выделять 0,25 проц. своего ВВП на поддержку Украины.