Министр обороны: Литва и Германия все еще обсуждают вопрос о распределении 800 млн евро

"800 млн евро — это то направление, которое мы рассматриваем как возможную сумму, которая потребуется для всего этого большого проекта. Без сомнения, мы все еще находимся в этом процессе, и в равной степени находимся в процессе распределения затрат. Когда эти затраты будут распределены, тогда будет легче ответить на этот вопрос", – заявил журналистам в понедельник Л. Кащюнас.

"Начальная группа управления, которая уже прибыла, будет самостоятельно искать аренду в Вильнюсе. Это и является решением. Мы будем гибкими, прислушиваясь к потребностям немцев, оценивая наши возможности, и сделаем все для решения этих проблем", – говорит министр.

Однако от ответа на вопрос, которая из сторон будет оплачивать размещение остальных немецких солдат в Литве, Л. Кащюнас пока воздерживается.