Министр обороны: к миссии флота НАТО в Балтийском море примкнет и Литва

В среду сообщалось, что с января по апрель критически важные объекты в Балтийском море будут охранять уже находящиеся там корабли альянса, а также и те, которые еще будут направлены странами-членами НАТО для выполнения данной миссии.

„Мы планируем примкнуть – да, мы сделаем это, Литва, как в рамках этой операции на море, предоставит определенные мощности, так и в плане национального действия также сохранит режим повышенной бдительности, дополнительный мониторинг и разведывательные меры“, – сказала в четверг Д. Шакалене в эфире радиостанции радио Žinių radijas.