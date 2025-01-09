2025.01.09 10:21

Министр обороны: к миссии флота НАТО в Балтийском море примкнет и Литва

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Dovilė Šakalienė
Dovilė Šakalienė
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

В ответ на сообщение финских СМИ о том, что на этой неделе 10 кораблей НАТО приступят к охране критически важных объектов инфраструктуры в Балтийском море, министр обороны Довиле Шакалене заявила, что Литва также примкнет к этой миссии альянса.

В среду сообщалось, что с января по апрель критически важные объекты в Балтийском море будут охранять уже находящиеся там корабли альянса, а также и те, которые еще будут направлены странами-членами НАТО для выполнения данной миссии.

„Мы планируем примкнуть – да, мы сделаем это, Литва, как в рамках этой операции на море, предоставит определенные мощности, так и в плане национального действия также сохранит режим повышенной бдительности, дополнительный мониторинг и разведывательные меры“, – сказала в четверг Д. Шакалене в эфире радиостанции радио Žinių radijas.

„Общий принцип заключается в том, что на Балтийском море действительно будут проводиться действия повышенной бдительности и действительно будут применяться дополнительные меры в контексте нашего присутствия на море“, – пояснила политик.

После того как бывший министр обороны Лауринас Кащюнас после заседания Комитета по национальной безопасности и оборон (КНБО) в среду сообщил, что корабли НАТО начнут патрулирование в этом месяце, министр отметила, что более подробной информацией она поделиться не может.

„На самом деле у нас были закрытые заседания, на которых мы делились секретной информацией, поэтому нам действительно не следует публично обсуждать подробности“, – заверила Д. Шакалене.

Сообщается, что корабли НАТО, которые приступят к патрулированию Балтийского моря в январе, будут вести наблюдение и отслеживать подозрительные суда, которые могут представлять угрозу морской инфраструктуре.

Таким образом, цель состоит в том, чтобы предотвратить появление российского „теневого флота“, экспортирующего нефть на неевропейские рынки и повреждающего кабели и другие стратегические объекты в Балтийском море.

В конце декабря вышел из строя подводный электрический кабель, соединяющий Эстонию и Финляндию.

Финляндию и Эстонию соединяют два кабеля EstLink — мощностью 350 МВт и 650 МВт. 25 декабря в 12.26 час. из-за аварии была отключена линия постоянного тока EstLink 2 мощностью 650 МВт. Эстонские и финские системные операторы Elering и Fingrid проводят работы и пытаются найти место неисправности в Балтийском море.

По предварительным данным финских должностных лиц, основная версия поломки электрокабеля EstLink 2 – саботаж, поскольку 25 декабря, помимо данного электрокабеля, были повреждены еще 3 морских кабеля.

Президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X призвал предотвратить риск, исходящий от кораблей российского теневого флота.

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