Министр обороны: к миссии флота НАТО в Балтийском море примкнет и Литва

В среду сообщалось, что с января по апрель критически важные объекты в Балтийском море будут охранять уже находящиеся там корабли альянса, а также и те, которые еще будут направлены странами-членами НАТО для выполнения данной миссии.
„Мы планируем примкнуть – да, мы сделаем это, Литва, как в рамках этой операции на море, предоставит определенные мощности, так и в плане национального действия также сохранит режим повышенной бдительности, дополнительный мониторинг и разведывательные меры“, – сказала в четверг Д. Шакалене в эфире радиостанции радио Žinių radijas.
„Общий принцип заключается в том, что на Балтийском море действительно будут проводиться действия повышенной бдительности и действительно будут применяться дополнительные меры в контексте нашего присутствия на море“, – пояснила политик.
После того как бывший министр обороны Лауринас Кащюнас после заседания Комитета по национальной безопасности и оборон (КНБО) в среду сообщил, что корабли НАТО начнут патрулирование в этом месяце, министр отметила, что более подробной информацией она поделиться не может.
„На самом деле у нас были закрытые заседания, на которых мы делились секретной информацией, поэтому нам действительно не следует публично обсуждать подробности“, – заверила Д. Шакалене.
Сообщается, что корабли НАТО, которые приступят к патрулированию Балтийского моря в январе, будут вести наблюдение и отслеживать подозрительные суда, которые могут представлять угрозу морской инфраструктуре.
Таким образом, цель состоит в том, чтобы предотвратить появление российского „теневого флота“, экспортирующего нефть на неевропейские рынки и повреждающего кабели и другие стратегические объекты в Балтийском море.
В конце декабря вышел из строя подводный электрический кабель, соединяющий Эстонию и Финляндию.
Финляндию и Эстонию соединяют два кабеля EstLink — мощностью 350 МВт и 650 МВт. 25 декабря в 12.26 час. из-за аварии была отключена линия постоянного тока EstLink 2 мощностью 650 МВт. Эстонские и финские системные операторы Elering и Fingrid проводят работы и пытаются найти место неисправности в Балтийском море.
По предварительным данным финских должностных лиц, основная версия поломки электрокабеля EstLink 2 – саботаж, поскольку 25 декабря, помимо данного электрокабеля, были повреждены еще 3 морских кабеля.
Президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X призвал предотвратить риск, исходящий от кораблей российского теневого флота.