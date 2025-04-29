Министр обороны: Израиль для нас стратегически важен

„Оценивая быстро меняющуюся геополитическую обстановку, у Литвы и Израиля больше сходств, чем различий. Мы хотим перенять опыт, полученный во время сложной войны, и применить извлеченные уроки в Литве“, - сказала Д. Шакалене после встречи с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем.
„Израиль стратегически важен для нас, его армия накопила опыт войны, пройдя болезненные уроки по защите своего народа. Именно перенятие опыта не „бумажной“ армии, а той, которая знает, что значит защищать свою страну, особенно важно для нас“, - добавила она.
Ожидается, что более тесное сотрудничество с Израилем позволит Литве не только укрепить свой оборонный потенциал, но и внести вклад в более широкую международную стратегию укрепления устойчивости, направленную на обеспечение долгосрочной безопасности обеих стран.
„Небольшие государства с агрессивными соседями, такие как Израиль и Литва, объединены общим военным духом – защищать свою страну и народ. Моя цель – иметь не армию одной битвы, а армию, способную выиграть войну“, - подчеркнула Д. Шакалене.
Министр обороны находится с визитом в Израиле с субботы. Это первый визит министра обороны Литвы в эту страну за 14 лет.
В ходе визита министр также встретилась с председателем комитета Кнессета по иностранным делам и обороне Юлием Йоэлем Эдельштейном, представителями Управления международного оборонного сотрудничества (SIBAT) Министерства обороны Израиля и оборонной промышленности. Планируется, что во вторник Д. Шакалене также посетит мемориал Яд Вашем, где почтит память жертв Холокоста.