Министр обороны: Израиль для нас стратегически важен

„Оценивая быстро меняющуюся геополитическую обстановку, у Литвы и Израиля больше сходств, чем различий. Мы хотим перенять опыт, полученный во время сложной войны, и применить извлеченные уроки в Литве“, - сказала Д. Шакалене после встречи с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем.

„Израиль стратегически важен для нас, его армия накопила опыт войны, пройдя болезненные уроки по защите своего народа. Именно перенятие опыта не „бумажной“ армии, а той, которая знает, что значит защищать свою страну, особенно важно для нас“, - добавила она.