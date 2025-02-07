Министр обороны: Италия разместит в Литве наземные системы ПВО большой дальности

„Безопасность Европы напрямую зависит от обороны северо-восточного фланга, поэтому мы благодарны Италии за ее значительный вклад в безопасность нашего региона. Италия выделяет ресурсы для реализации ротационной модели противовоздушной обороны НАТО – она развертывает наземные системы ПВО большой дальности SAMP/T для предстоящих учений в Литве. Это решение вносит значительный вклад в сдерживание и укрепление обороны“, - цитируется в сообщении министерства Шакалене.