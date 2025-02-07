2025.02.07 06:58

Министр обороны: Италия разместит в Литве наземные системы ПВО большой дальности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Dovilė Šakalienė
Dovilė Šakalienė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Италия разместит наземные системы ПВО большой дальности SAMP/T для учений, которые пройдут в Литве в феврале, заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене после встречи с государственным секретарем Министерства обороны Италии Изабеллой Раути.

„Безопасность Европы напрямую зависит от обороны северо-восточного фланга, поэтому мы благодарны Италии за ее значительный вклад в безопасность нашего региона. Италия выделяет ресурсы для реализации ротационной модели противовоздушной обороны НАТО – она развертывает наземные системы ПВО большой дальности SAMP/T для предстоящих учений в Литве. Это решение вносит значительный вклад в сдерживание и укрепление обороны“, - цитируется в сообщении министерства Шакалене.

Как сообщает Министерство обороны, в ходе учений, которые пройдут в феврале в Шяуляй, будет синхронизировано взаимодействие итальянских систем ПВО SAMP/T, итальянских и французских истребителей, участвующих в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, системы управления ПВО НАТО с литовскими системами ПВО NASAMS, что обеспечит реализацию региональных операций по противовоздушной обороне.

В настоящее время Италия уже в седьмой раз участвует в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии, направляя своих солдат в боевые группы Батальона передовых сил НАТО, а военные корабли страны также патрулируют Балтийское море.

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