Министр обороны: Италия разместит в Литве наземные системы ПВО большой дальности

„Безопасность Европы напрямую зависит от обороны северо-восточного фланга, поэтому мы благодарны Италии за ее значительный вклад в безопасность нашего региона. Италия выделяет ресурсы для реализации ротационной модели противовоздушной обороны НАТО – она развертывает наземные системы ПВО большой дальности SAMP/T для предстоящих учений в Литве. Это решение вносит значительный вклад в сдерживание и укрепление обороны“, - цитируется в сообщении министерства Шакалене.
Как сообщает Министерство обороны, в ходе учений, которые пройдут в феврале в Шяуляй, будет синхронизировано взаимодействие итальянских систем ПВО SAMP/T, итальянских и французских истребителей, участвующих в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, системы управления ПВО НАТО с литовскими системами ПВО NASAMS, что обеспечит реализацию региональных операций по противовоздушной обороне.
В настоящее время Италия уже в седьмой раз участвует в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии, направляя своих солдат в боевые группы Батальона передовых сил НАТО, а военные корабли страны также патрулируют Балтийское море.