2024.11.13 10:22

Министр обороны: говорить о задержках в размещении немецкой бригады в Литве преждевременно

 
Аугусте Либерите
ru.DELFI.lt
ELTA
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

После того как президент Гитанас Науседа намекнул, что Литва может запаздывать с приемом немецкой бригады, министр обороны Лауринас Кащюнас заявил, что делать такие выводы еще слишком рано. По мнению политика, такие риски могут возникнуть, но они, подчеркивает министр, находятся под контролем, и Берлин проинформирован о них.

„Говорить о возможной задержке за более чем три года до окончания проекта – я думаю, немного странно“, - сказал Elta Л. Кащюнас.

„Одно дело – говорить. Другое дело для тех, кому нужно что-то делать“, - добавил он.

Л. Кащюнас напомнил, что предназначенный для немецких солдат военный городок в Руднинкай строится в два этапа – первый начался уже в августе этого года.

„Сейчас идет процесс второго этапа, который должен был включать в себя такие вещи, как подготовка урбанистического исследование, выполнение всех требований и так далее“, - пояснил политик, добавив, что планируемый тендер на второй этап развития инфраструктуры будет представлен позже в этом году.

„Говорить о задержках пока рано, поскольку мы еще можем объявить (тендер – ELTA) в этом году. Переговоры с возможными компаниями затем пройдут в течение нескольких месяцев. Они указывают, что строительные работы могут занять от 2,5 до 3,5 лет. В принципе, все это возможно сделать до конца 2027 года“, - сказал Л. Кащюнас.

Кроме того, подчеркнул он, сам проект будет реализовываться поэтапно.

„Пока мы находимся в рабочем процессе, все под контролем. Могут быть риски, но мы всё это согласовываем с нашими партнерами. Они все знают, понимают динамику. Я бы предложил вместо того, чтобы говорить о каких-то задержках, сделать все, чтобы эти работы были выполнены вовремя“, - заключил он.

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