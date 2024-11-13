Министр обороны: говорить о задержках в размещении немецкой бригады в Литве преждевременно

„Говорить о возможной задержке за более чем три года до окончания проекта – я думаю, немного странно“, - сказал Elta Л. Кащюнас.

„Одно дело – говорить. Другое дело для тех, кому нужно что-то делать“, - добавил он.

Л. Кащюнас напомнил, что предназначенный для немецких солдат военный городок в Руднинкай строится в два этапа – первый начался уже в августе этого года.

„Сейчас идет процесс второго этапа, который должен был включать в себя такие вещи, как подготовка урбанистического исследование, выполнение всех требований и так далее“, - пояснил политик, добавив, что планируемый тендер на второй этап развития инфраструктуры будет представлен позже в этом году.