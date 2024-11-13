Министр обороны: говорить о задержках в размещении немецкой бригады в Литве преждевременно

„Говорить о возможной задержке за более чем три года до окончания проекта – я думаю, немного странно“, - сказал Elta Л. Кащюнас.
„Одно дело – говорить. Другое дело для тех, кому нужно что-то делать“, - добавил он.
Л. Кащюнас напомнил, что предназначенный для немецких солдат военный городок в Руднинкай строится в два этапа – первый начался уже в августе этого года.
„Сейчас идет процесс второго этапа, который должен был включать в себя такие вещи, как подготовка урбанистического исследование, выполнение всех требований и так далее“, - пояснил политик, добавив, что планируемый тендер на второй этап развития инфраструктуры будет представлен позже в этом году.
„Говорить о задержках пока рано, поскольку мы еще можем объявить (тендер – ELTA) в этом году. Переговоры с возможными компаниями затем пройдут в течение нескольких месяцев. Они указывают, что строительные работы могут занять от 2,5 до 3,5 лет. В принципе, все это возможно сделать до конца 2027 года“, - сказал Л. Кащюнас.
Кроме того, подчеркнул он, сам проект будет реализовываться поэтапно.
„Пока мы находимся в рабочем процессе, все под контролем. Могут быть риски, но мы всё это согласовываем с нашими партнерами. Они все знают, понимают динамику. Я бы предложил вместо того, чтобы говорить о каких-то задержках, сделать все, чтобы эти работы были выполнены вовремя“, - заключил он.