2025.01.22 17:18

Министр обороны Германии: вероятность нападения России на страны НАТО в 2029-2030 годах сохраняется

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Borisas Pistoriusas
Borisas Pistoriusas
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что, учитывая рост вооруженных сил России, сохраняется теоретическая вероятность того, что в 2029-2030 годах страна попытается атаковать страны НАТО. По его словам, именно поэтому до этого момента особенно важно обеспечить обороноспособность.

„Военные эксперты очень внимательно следят за событиями в России. Там значительно развивается военная промышленность, производится много танков и самолетов, а это значит, что вооруженные силы России существенно растут. К 2026 году их число, вероятно, вырастет до 1,5 млн солдат“, - в среду во время визита в Вильнюс журналистам сказал Б. Писториус.

„Эксперты полагают, что Путин в 2029-2030 годах может реорганизовать свои вооруженные силы, чтобы создать соответствующие условия для возможного теоретического нападения на другие страны. Также и на страны НАТО. Поэтому до этого момента мы должны обеспечить свою обороноспособность. Эта задача, конечно, требует и времени, и денег, но мы стремимся к цели“, - подчеркнул он.

Данные разведки Германии, представленные в конце прошлого года, свидетельствовали о том, что российская армия может напасть на страны НАТО до 2030 года.

О том, что Германия находится в прямой конфронтации с Россией и может стать объектом агрессии Москвы, в ходе публичных слушаний парламентского Комитета по контролю за деятельностью спецслужб Бундестага предупреждал президент Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) Бруно Каль.

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