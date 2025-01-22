Министр обороны Германии: вероятность нападения России на страны НАТО в 2029-2030 годах сохраняется

„Военные эксперты очень внимательно следят за событиями в России. Там значительно развивается военная промышленность, производится много танков и самолетов, а это значит, что вооруженные силы России существенно растут. К 2026 году их число, вероятно, вырастет до 1,5 млн солдат“, - в среду во время визита в Вильнюс журналистам сказал Б. Писториус.

„Эксперты полагают, что Путин в 2029-2030 годах может реорганизовать свои вооруженные силы, чтобы создать соответствующие условия для возможного теоретического нападения на другие страны. Также и на страны НАТО. Поэтому до этого момента мы должны обеспечить свою обороноспособность. Эта задача, конечно, требует и времени, и денег, но мы стремимся к цели“, - подчеркнул он.