Министр обороны Германии Писториус: Украина – это только начало для путинской России

„Преследуя свои имперские цели по восстановлению гегемонии России над большей частью Восточной и Центральной Европы, российское руководство не проявляет ничего, кроме презрения к международному праву и основанному на правилах международному порядку. Мы видим, как Россия стремительно наращивает производство вооружений и укрепляет свои вооруженные силы“, - сказал Писториус в четверг в Сейме.
„Все это не оставляет сомнений: для путинской России Украина – это только начало. Уже сегодня Россия пытается использовать гибридные средства, чтобы подорвать единство наших обществ, Европейского союза и НАТО. Настоящий враг Путина – давайте будем честными – это наш свободный и независимый демократический образ жизни. Он этого боится, дамы и господа“, - подчеркнул он.
Писториус подчеркнул, что страны Запада должны добиться того, чтобы Кремль не достиг своих целей. В противном случае, отметил берлинский политик, последствия коснутся не только Украины.
„Мы должны убедиться, что Путин не смог и не добился своего. Ему не должно удаться. Последствия будут ужасными не только для Украины, не только для Европы, но и для всех свободолюбивых народов мира. Вот почему Германия является одним из самых решительных сторонников помощи Украине“, - сказал он, добавив, что усилия по восстановлению территориальной целостности Украины являются общей ответственностью.
„Могу вас заверить – наши усилия будут неутомимы. Это наш национальный интерес и лично для меня это важный вопрос. Но мне не нужно рассказывать вам, как нападение России на Украину увеличивает угрозу европейской безопасности. Вы уже много лет сталкиваетесь с прямой, страшной угрозой со стороны России и Беларуси“, - отметил министр.
„Ваша безопасность – наша безопасность“
В своем выступлении с трибуны зала пленарных заседаний Сейма Писториус также заверил, что Германия является для Литвы надежным партнером в сфере безопасности. Он напомнил, что вырос во времена Холодной войны, поэтому понимает, что значит жить в изоляции среди угроз безопасности. Поэтому, по мнению политика, гарантии безопасности Альянса „защищали свободу“.
„Я знаю, как и многие другие немцы, что значит быть Восточным флангом. Для многих из нас НАТО не было абстрактным понятием, это был щит, защищавший нашу свободу. Мы с глубокой благодарностью вспоминаем времена, когда мы могли рассчитывать на наших верных союзников. Я помню, как эти союзники стали друзьями – друзьями, которые были готовы защитить нашу территориальную целостность и общую свободу“, - сказал Писториус.
„Сегодня наши союзники в Балтийском регионе и на Востоке могут ожидать от нас того же. Ваша безопасность – наша безопасность. Ваша свобода – это наша свобода. Ваш суверенитет – это наш суверенитет. Это наше твердое обязательство“, - подчеркнул он.
Перебрасываемая в Литву бригада – образцовый проект Zeitenwende
В своем выступлении Писториус также говорил об обязательстве Германии перебросить в Литву бригаду солдат. Это принципиальное решение Берлина министр назвал „образцовым проектом Zeitenwende“.
„Это твердый посыл, что для нас национальная оборона является также коллективной обороной. Что безопасность Литвы – это также безопасность Германии“, – сказал он.
„Этим решением мы подчеркиваем прочные узы немецко-литовского партнерства и дружбы. Учитывая ужасный опыт, который пришлось пережить литовцам с нацистской Германией в первой половине прошлого века, я должен сказать, что эта дружба очень много значит для меня лично и для немецкого народа“, - сказал Писториус.
Договорившись о размещении в Литве воинской части размером с бригаду, немцы укрепили Альянс и выполняют свои обещания по защите демократической Европы, заявил министр.
„Наши солдаты будут стоять плечом к плечу с литовскими силами, готовые защитить эту страну – так же, как и весь Альянс, который готов защищать каждый сантиметр территории НАТО“, - сказал он.
Писториус выразил удовлетворение активным сотрудничеством с Литвой. По его словам, координация между министерствами и вооруженными силами интенсивная.
„Я уже потерял счет количеству встреч с моим коллегой Лауринасом Кащюнасом и предыдущим министром“, - сказал министр.
„Мы на собственном опыте убедились, почему литовцы заслужили репутацию людей, которые доводят все до конца“, - добавил он.
Писториус: бригада будет переброшена в Литву к 2027 году – если будет готова вся инфраструктура
Писториус заверил, что и Германия, и Литва придерживаются двустороннего плана размещения бригады. По словам политика, обе стороны несут совместную ответственность за успех этого проекта.
Он повторил ранее высказанную позицию – до конца этого года в Литве должен быть создан штаб активации бригады, а к 2025 году планируется перебросить полтысячи обслуживающего персонала.
„У нас есть четкая цель – разместить бригаду в Литве к 2027 году – при условии, что к тому времени будет готова вся необходимая инфраструктура“, - отметил Писториус.