Министр обороны Германии оценил слова Путина об изменении ядерной доктрины: нас это не напугает

„Я могу повторить, что это риторика Владимира Путина. Он говорит громко и распространяет свои угрозы. И мы не должны этого пугаться, но мы будем делать то, что считаем правильным“, - заявил Писториус на пресс-конференции, организованной в Правительстве.

„Он может распространять это по своим каналам, но нас это не напугает“, - добавил министр обороны Германии.

Ему вторил министр обороны Лауринас Кащюнас, подчеркнув, что эти заявления отражают страх Путина.

„Когда он говорит о новой концепции, он четко сигнализирует, что предоставление Украине возможностей для нанесения дальних ударов действительно очень важно, и он этого боится“, - сказал Кащюнас.