Министр обороны Германии: бригада бундесвера в Литве - веха для НАТО

"Я знаю, что предстоит проделать еще немало работы, в том числе и на месте. Инфраструктура должна соответствовать нормам, на месте должны быть казармы, квартиры. Многое еще предстоит сделать на литовской стороне, и мы, могу вас заверить, сделаем все, чтобы бригада с самого начала была обеспечена так, как следует", - заявил Писториус.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал начало размещения бригады бундесвера в Литве важным шагом для укрепления восточного фланга НАТО. "Это важный день для бундесвера. Мы впервые начинаем размещать такое подразделение за пределами Германии на постоянной основе", - заявил политик-социал-демократ в понедельник, 8 апреля, в Берлине на церемонии отправки в Литву передового отряда бригады в составе 20 военнослужащих, которые подготовят условия для дальнейшей переброски в Литву немецких солдат.

Бригада численностью почти в 5 тысяч солдат

На фоне изменившейся ситуации в Европе в сфере безопасности правительство ФРГ пообещало разместить в Литве на постоянной основе боеспособное и автономное подразделение. Бригада бундесвера должна достичь состояния полной боеготовности к 2027 году. Она будет насчитывать около 4800 солдат и 200 гражданских служащих бундесвера, которые получат возможность привезти в Литву свои семьи.

Подразделение с названием 45-я танковая бригада планируется окончательно сформировать в 2025 году. Небольшая группа в составе 150 военнослужащих приступит к службе в Литве уже в нынешнем году. По данным министерства обороны Литвы, размещение бригады обойдется Германии почти в 800 млн евро.

Бригада должна стать привлекательной для добровольцев