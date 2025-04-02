Министр обороны: цель – как можно скорее вернуть тела погибших в Пабраде американских солдат их семьям

„Всем нам, наверное, одинаково печально, что все четверо солдат погибли, но завершена огромная работа. Мы смогли, по крайней мере, дать ответ семьям, потому что в этом случае самое худшее, наверно, это неизвестность. (...)
Примерно через 2-3 часа будет опубликована информация о том, как и где можно будет попрощаться с военнослужащими, так как на данный момент Министерство национальной обороны, общественные организации, посольство США интенсивно работают над церемонией чествования солдат, согласовывая, как это можно сделать. И, вне всякого сомнения, понятно, что цель – как можно скорее вернуть тела семьям“, – сказала Д. Шакалене в среду в эфире радиостанции LRT.
В прошлый вторник поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде. Вскоре была начата поисково-спасательная операция.
В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules. Посольство США сообщило, что пропавшие солдаты являются военнослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии.
В ночь на понедельник из болота в Пабраде удалось извлечь затонувшую бронемашину армии США.
В понедельник командование вооруженных сил США в Европе и Африке сообщило, что после того, как из болота на Пабрадском полигоне удалось извлечь затонувшую бронемашину, были обнаружены трое погибших американских солдат. Во вторник представители ВС США подтвердили информацию о том, что было найдено тело четвертого американского солдата.