Министр обороны: цель – как можно скорее вернуть тела погибших в Пабраде американских солдат их семьям

„Всем нам, наверное, одинаково печально, что все четверо солдат погибли, но завершена огромная работа. Мы смогли, по крайней мере, дать ответ семьям, потому что в этом случае самое худшее, наверно, это неизвестность. (...)

Примерно через 2-3 часа будет опубликована информация о том, как и где можно будет попрощаться с военнослужащими, так как на данный момент Министерство национальной обороны, общественные организации, посольство США интенсивно работают над церемонией чествования солдат, согласовывая, как это можно сделать. И, вне всякого сомнения, понятно, что цель – как можно скорее вернуть тела семьям“, – сказала Д. Шакалене в среду в эфире радиостанции LRT.