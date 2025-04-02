2025.04.02 09:22

Министр обороны: цель – как можно скорее вернуть тела погибших в Пабраде американских солдат их семьям

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Dovilė Šakalienė
Dovilė Šakalienė
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

В ближайшее время будет объявлено, где можно будет почтить память американских военнослужащих, погибших в Пабраде, заявила министр национальной обороны Довиле Шакалене. Также, по словам министра, цель – как можно скорее вернуть тела погибших их семьям.

„Всем нам, наверное, одинаково печально, что все четверо солдат погибли, но завершена огромная работа. Мы смогли, по крайней мере, дать ответ семьям, потому что в этом случае самое худшее, наверно, это неизвестность. (...)

Примерно через 2-3 часа будет опубликована информация о том, как и где можно будет попрощаться с военнослужащими, так как на данный момент Министерство национальной обороны, общественные организации, посольство США интенсивно работают над церемонией чествования солдат, согласовывая, как это можно сделать. И, вне всякого сомнения, понятно, что цель – как можно скорее вернуть тела семьям“, – сказала Д. Шакалене в среду в эфире радиостанции LRT.

В прошлый вторник поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде. Вскоре была начата поисково-спасательная операция.

В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules. Посольство США сообщило, что пропавшие солдаты являются военнослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии.

В ночь на понедельник из болота в Пабраде удалось извлечь затонувшую бронемашину армии США.

В понедельник командование вооруженных сил США в Европе и Африке сообщило, что после того, как из болота на Пабрадском полигоне удалось извлечь затонувшую бронемашину, были обнаружены трое погибших американских солдат. Во вторник представители ВС США подтвердили информацию о том, что было найдено тело четвертого американского солдата.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии