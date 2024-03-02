Министр о заявлениях армии: надо ответить, как готовятся к послезавтра

"Отсюда поднимается вопрос повышенной опасности, предупреждение о ней, необходимость дать ответ. Не только успокоить, не только сказать, что сегодня все в порядке, но и мобилизовать общество к действиям", – акцентировал министр.
Поэтому министр сказал, что общество ждет от Минобороны и Литовской армии более ясных ответов, что делают, чтобы подготовиться к таким сценариям.
"Все в порядке, сегодня (войны) нет, сегодня мы спокойны. И за это я благодарен им, их работе. Но что нам делать с послезавтра? Какие есть решения, что лежит на столе? Пока этого не видно, беспокойство в обществе сохраняется", – подчеркнул Ландсбергис.
Литовская армия отреагировала на запросы жителей и сообщила – сегодня войны не будет: у границ Литвы нет вражеских армий и военной техники, нет намерений ее использовать. Но, по данным армии, к войне надо готовиться. Об этом Литовская армия сообщила на своей странице в фейсбуке.
Дискуссия о национальной безопасности в Литве началась после заявлений Ландсбергиса и призывов к пересмотру концепции обороны страны.