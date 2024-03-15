Министр о решении Беларуси прекратить импорт из Литвы: этого следовало ожидать

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
Министр внутренних дел Агне Билотайте утверждает, что решение Беларуси прекратить импорт из Литвы следовало ожидать. По ее словам, это выглядит как ответ на действия Литвы, направленные на противодействие гибридным атакам белорусского режима.

"Что касается белорусского режима, судя по прогнозируемости его действий, мы сегодня не можем сказать, чего мы можем ожидать. Это преступный режим. То, что пока происходит против нас как страны, — это организованная гибридная атака с использованием мигрантов и разные другие провокации. Как это оценить (решение Беларуси прекратить импорт из Литвы)? Этого и следовало ожидать, это тот или иной ответ", - сказала журналистам в пятницу Билотайте.

По ее словам, пограничники и другие сотрудники готовы реагировать на беспорядки на границе с Беларусью, если таковые возникнут.
"Что касается охраны границ и общественного порядка, наши службы работают на максимуме, они готовы, есть направленность, максимум усилий – на обеспечение общественной безопасности", - пояснила министр внутренних дел.

Напомним, что в четверг Беларусь объявила, что начинает блокировать импорт различных товаров из Литвы в отместку за то, что ее соседка закрыла еще два пограничных пункта пропуска.

Литва, где нашли убежище многие активисты белорусской оппозиции, и является стойким сторонником Украины, в начале марта закрыла два контрольно-пропускных пункта. Два других контрольно-пропускных пункта были закрыты по соображениям безопасности в прошлом году.

Беларусь заявила, что новый запрет на импорт распространяется на широкий спектр товаров, включая продукты питания и алкоголь, одежду, бытовую технику, автозапчасти и строительное оборудование.

Этот шаг "является ответом на решение Литвы остановить поток товаров, транспорта и людей на двух пограничных контрольно-пропускных пунктах", говорится в заявлении белорусского правительства.

Отношения Литвы с Беларусью были напряженными на протяжении многих лет, но ухудшились после президентских выборов в Беларуси 2020 года, которые, по мнению оппонентов, были сфальсифицированы.
Литовские пограничники утверждают, что в прошлом году границу пересекли почти 390 тыс. граждан Беларуси – примерно на 50% больше, чем в 2022 году.

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