Министр о ремонте украинских танков Leopard в Литве: не удивляйтесь, если где-нибудь на дороге увидите их

 
ELTA
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Ukrainos tankas Leopard 2 su papildoma Kontakt 1 apsauga
Ukrainos tankas Leopard 2 su papildoma Kontakt 1 apsauga
ФОТО: Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nuotr.

Литовская армия совместно с немецкой оборонной промышленностью приступает к ремонту участвовавших в боевых действиях в Украине танков Leopard, которые, после восстановления технических возможностей, будут возвращены на поле боя.

"Выполнение реальных задач такого рода позволяет тренироваться, поддерживать боеготовность нашего личного состава, обеспечивает проверку логистических цепочек и бесперебойную поддержку Украины", – говорится в пресс-релизе Литовской армии (ЛА).

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призвал не удивляться перевозке танков Leopard по дороге.

"Не удивляйтесь, если где-нибудь на дороге увидите их", – написал А. Анушаускас в Facebook в понедельник вечером.

ЛА напоминает, что Литва уже организовала ремонт переданных Украине самоходных гаубиц PzH2000, участвовавших в боевых действиях, которые после ремонта были возвращены в Украину.

Литва формирует партии помощи Украине с учетом наибольших потребностей и наивысших приоритетов Украины.

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