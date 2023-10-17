Министр о ремонте украинских танков Leopard в Литве: не удивляйтесь, если где-нибудь на дороге увидите их

"Выполнение реальных задач такого рода позволяет тренироваться, поддерживать боеготовность нашего личного состава, обеспечивает проверку логистических цепочек и бесперебойную поддержку Украины", – говорится в пресс-релизе Литовской армии (ЛА).
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призвал не удивляться перевозке танков Leopard по дороге.
"Не удивляйтесь, если где-нибудь на дороге увидите их", – написал А. Анушаускас в Facebook в понедельник вечером.
ЛА напоминает, что Литва уже организовала ремонт переданных Украине самоходных гаубиц PzH2000, участвовавших в боевых действиях, которые после ремонта были возвращены в Украину.
Литва формирует партии помощи Украине с учетом наибольших потребностей и наивысших приоритетов Украины.