Министр культуры Литвы: отказ Валотки уйти в отставку – пощечина государству

"Если до сих пор господин Валотка раздавал словесные пощечины той или иной группе общества, то этот отказ отреагировать на мое предложение о прекращении трудовых отношений – это уже пощечина, я бы сказал, самому государству. (...) Уже давно ясно, что указанный человек не справляется со своими обязанностями, он не совсем понимает, как ему следует действовать, выглядеть и выполнять эти функции на этой должности", - во вторник сказал С. Кайрис.

"Мы искали уважительный способ закончить эту историю, но получили отказ и нравоучение, что нам нечего часто встречаться, что мы можем действовать, не мешая друг другу. (...) Что мне кажется самым худшим в том, как он себя ведет и какие действия предпринимает, так это то, что он убежден в этом, и извиняется только тогда, когда подгорает хвост. Я считаю, что это очень несолидное поведение", - говорит министр.

С. Кайрис не сомневается, что существующие отношения с А. Валоткой найдут отражение в повседневном сотрудничестве учреждений.