Министр культуры Литвы о действиях России: рад, что моя работа не осталась незамеченной

Россия объявила этих чиновников, в частности премьер-министра Эстонии Каю Каллас, "разыскиваемыми" на фоне разногласий по поводу сноса военных мемориалов советской эпохи в их странах.

В список МВД России также внесены министр культуры Литвы Симонас Кайрис и госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп.

"Режим делает то, что делал всегда – он пытается задушить свободу… и продолжает создавать свою собственную версию, которая противоречит фактам и логике", - сказал С. Кайрис агентству AFP.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что чиновников "разыскивают" за "уничтожение" памятников советским воинам.

Эстония, Латвия и Литва с момента восстановления независимости устраняют памятники советской эпохи, а после того, как Россия вторглась в Украину, этот процесс ускорился.

"Я рад, что моя работа по демонтажу остатков советизации не осталась незамеченной", - сказал С. Кайрис.