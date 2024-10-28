Министр культуры: Ландсбергиса не было в Каунасе на протяжении трех сроков, это основная причина его поражения

„Символ „пустого кресла“ в первую очередь говорит о том, о чем мы говорили с людьми. Его (Габриэлюса Ландсбергиса – ELTA) физически не было в Каунасе в течение трех сроков, никак. Так что здесь, видимо, – решающий сигнал. Нам удалось показать, что есть альтернатива и есть кандидат, который коснулся Каунаса“, – заявил С. Кайрис на пресс-конференции, организованной агентством ELTA в понедельник.