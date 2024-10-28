Министр культуры: Ландсбергиса не было в Каунасе на протяжении трех сроков, это основная причина его поражения

„Символ „пустого кресла“ в первую очередь говорит о том, о чем мы говорили с людьми. Его (Габриэлюса Ландсбергиса – ELTA) физически не было в Каунасе в течение трех сроков, никак. Так что здесь, видимо, – решающий сигнал. Нам удалось показать, что есть альтернатива и есть кандидат, который коснулся Каунаса“, – заявил С. Кайрис на пресс-конференции, организованной агентством ELTA в понедельник.
„Фактор голосования „против“ существовал, но списывать всё исключительно на него – невозможно“, – заявил он.
С. Кайриса не удивило решение проигравшего Г. Ландсбергиса уйти с поста председателя партии, отказаться от полученного мандата депутата Сейма. По его словам, вопросы о том, уйдет ли консерватор из политической жизни, поднимаются уже несколько лет.
„Зная коллегу и видя его 4 года, такую ситуацию можно было прогнозировать. И различные обозреватели задавались вопросом, решится ли Габриэлюс уйти отовсюду. Это не вызывает большого удивления“, – сказал он.
По данным Главной избирательной комиссии, С. Кайрис, победивший в каунасском Центрально-Жалякальнисском одномандатном округе, набрал 58,17 проц. голосов избирателей, а лидер консерваторов Г. Ландсбергис, занявший второе место, получил 41,83 проц.
ELTA напоминает, что в воскресенье состоялся второй тур выборов в Сейм. Больше всего мандатов получила Социал-демократическая партия Литвы – у нее будет 52 мандата в парламенте.
Нынешние правящие консерваторы находятся на втором месте с 28 мандатами, а занимающая третье место Заря Немана получит 20 мест в парламенте.
В Сейм следующего созыва также прошел Союз демократов „Во имя Литвы“ с 14 мандатами, Движение либералов с 12 мандатами и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 8 местами в парламенте.
В парламент также прошли три представителя Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) – Ярослав Наркевич, Рита Тамашунене и Чеслав Ольшевский. Впервые в Сейме будет работать представитель Национального объединения Витаутас Синица. Мандат также получили председатель партии „Свобода и справедливость“ Артурас Зуокас и самовыдвиженцы Виктор Федоров и Виталиюс Шершнёвас.
В ходе повторного голосования явка избирателей составила 41,31 проц.