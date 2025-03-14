Министр иностранных дел призывает к укреплению сотрудничества между странами Северной Европы и Балтии

„Устойчивый и справедливый мир в Украине должен и впредь оставаться нашим приоритетом. Страны Северной Европы и Балтии являются одними из крупнейших сторонников Украины, готовые и в дальнейшем увеличивать свою поддержку, одновременно стремясь к обеспечению единства Европы путем усиления политической, финансовой и военной поддержки Украины. Без сильной Украины мы не можем представить наш регион безопасным и сильным, как и Европу в целом“, – цитируется Будрис в сообщении Министерства иностранных дел (МИД).