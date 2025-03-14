Министр иностранных дел призывает к укреплению сотрудничества между странами Северной Европы и Балтии

„Устойчивый и справедливый мир в Украине должен и впредь оставаться нашим приоритетом. Страны Северной Европы и Балтии являются одними из крупнейших сторонников Украины, готовые и в дальнейшем увеличивать свою поддержку, одновременно стремясь к обеспечению единства Европы путем усиления политической, финансовой и военной поддержки Украины. Без сильной Украины мы не можем представить наш регион безопасным и сильным, как и Европу в целом“, – цитируется Будрис в сообщении Министерства иностранных дел (МИД).
В ходе встречи в четверг Будрис обсудил с послами стран NB8 сотрудничество, ситуацию с безопасностью в регионе и вопросы поддержки Украины.
Министр также подчеркнул важность роли стран Северной Европы и Балтии, входящих в НАТО, в подготовке к саммиту НАТО в Гааге, в привлечении внимания союзников к вопросам безопасности, включая реализацию планов региональной обороны, ротационной модели ПВО и увеличения расходов на оборону.
Будрис также обсудил с послами NB8 участившиеся в последнее время нарушения критической подводной инфраструктуры в Балтийском море, вызванные теневым флотом, связанным с Россией. Министр подчеркнул необходимость ужесточения санкций против таких судов и продолжения сотрудничества стран региона в поиске гибких решений международного права.