Министр иностранных дел: мы упустили критическую возможность остановить Россию, когда могли

Как заявил Будрис, в 2022 году полномасштабное российское вторжение в Украину застало Европу врасплох. По мнению министра, это произошло из-за упущенной возможности и нерешительной политики в отношении России.

„Мы упустили критическую возможность остановить Россию, когда могли. От нерешительности на Бухарестском саммите 2008 г. до недостаточных реакций на аннексию Крыма и вторжение в Восточную Украину в 2014 году. Когда Россия в 2022 году начала свое широкомасштабное наступление, мы всё еще не были готовы“, – заявил глава литовской дипломатии.