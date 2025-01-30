Министр иностранных дел: место Молдовы – в европейской семье

„Литва решительно поддерживает стремление Молдовы к европейской интеграции. Мы готовы помочь Молдове в реализации реформ и рекомендаций ЕК. Место Молдовы – в европейской семье“, – отметил К. Будрис.

Министр подчеркнул, что энергетический шантаж, применяемый Россией в отношении Молдовы, совершенно неприемлем, и Европа солидарна с Молдовой в преодолении этого кризиса.

К. Будрис поприветствовал решение ЕС о выделении 30 млн евро энергетическому сектору Молдовы и сообщил, что Литва дополнительно поддержит Молдову электрогенераторами.