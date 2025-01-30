2025.01.30 16:33

Министр иностранных дел: место Молдовы – в европейской семье

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Moldovos ir ES vėliavos
Moldovos ir ES vėliavos
ФОТО: Vladislav Culiomza | Reuters / Scanpix

В четверг министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в телефонном разговоре с вице-премьером Молдовы по европейской интеграции Кристиной Герасимов подчеркнул последовательную поддержку Литвой членства в ЕС и призвал продолжить необходимые реформы.

„Литва решительно поддерживает стремление Молдовы к европейской интеграции. Мы готовы помочь Молдове в реализации реформ и рекомендаций ЕК. Место Молдовы – в европейской семье“, – отметил К. Будрис.

Министр подчеркнул, что энергетический шантаж, применяемый Россией в отношении Молдовы, совершенно неприемлем, и Европа солидарна с Молдовой в преодолении этого кризиса.

К. Будрис поприветствовал решение ЕС о выделении 30 млн евро энергетическому сектору Молдовы и сообщил, что Литва дополнительно поддержит Молдову электрогенераторами.

После того, как Россия прекратила поставки газа в Приднестровье, в среду Правительство Литвы приняло решение о передаче Молдове девяти электрогенераторов мощностью 16 кВт.

Российский государственный энергетический гигант „Газпром“ с 1 января приостановил поставки газа в Приднестровье на фоне долгового спора с проевропейским правительством Молдовы, в результате чего без отопления и горячей воды осталось около 400 тыс. жителей этой части.

Молдова с 2022 года активно стремится стать членом ЕС. Она подала заявку на вступление в блок сразу после российского полномасштабного вторжения.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии