Министр иностранных дел: место Молдовы – в европейской семье

„Литва решительно поддерживает стремление Молдовы к европейской интеграции. Мы готовы помочь Молдове в реализации реформ и рекомендаций ЕК. Место Молдовы – в европейской семье“, – отметил К. Будрис.
Министр подчеркнул, что энергетический шантаж, применяемый Россией в отношении Молдовы, совершенно неприемлем, и Европа солидарна с Молдовой в преодолении этого кризиса.
К. Будрис поприветствовал решение ЕС о выделении 30 млн евро энергетическому сектору Молдовы и сообщил, что Литва дополнительно поддержит Молдову электрогенераторами.
После того, как Россия прекратила поставки газа в Приднестровье, в среду Правительство Литвы приняло решение о передаче Молдове девяти электрогенераторов мощностью 16 кВт.
Российский государственный энергетический гигант „Газпром“ с 1 января приостановил поставки газа в Приднестровье на фоне долгового спора с проевропейским правительством Молдовы, в результате чего без отопления и горячей воды осталось около 400 тыс. жителей этой части.
Молдова с 2022 года активно стремится стать членом ЕС. Она подала заявку на вступление в блок сразу после российского полномасштабного вторжения.