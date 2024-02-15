Министр иностранных дел Литвы встретится с президентом

Накануне встречи Г. Ландсбергис сказал журналистам, что надеется, что разговор с главой страны будет конструктивным и позволит принять решения относительно зашедшего в тупик назначения послов.
Как на этой неделе сообщило Министерство иностранных дел (МИД), президенту будет также сообщено о состоявшемся во вторник разговоре министра с послом в Великобритании Эйтвидасом Баярунасом относительно возможностей продолжения работы в представительстве.
Напряженность вокруг вопроса назначения послов, которая сохраняется уже несколько месяцев, также обсуждалась политиками на прошлой неделе. Хотя никаких решений принято не было, Г. Ландсбергис оценил встречу положительно.