Министр иностранных дел Литвы встретится с президентом

Накануне встречи Г. Ландсбергис сказал журналистам, что надеется, что разговор с главой страны будет конструктивным и позволит принять решения относительно зашедшего в тупик назначения послов.

Как на этой неделе сообщило Министерство иностранных дел (МИД), президенту будет также сообщено о состоявшемся во вторник разговоре министра с послом в Великобритании Эйтвидасом Баярунасом относительно возможностей продолжения работы в представительстве.