Министр иностранных дел Литвы пригласил компанию Lockheed Martin инвестировать в Литве

"Мы предлагаем наилучшие условия для военно-промышленных инвестиций в Литве, у нас есть необходимый опыт, поэтому мы надеемся, что инвестиции Литвы в оборону станут основанием для повседневного ремонта и производства военной техники в Литве", – сказал Ландсбергис.

На встрече обсуждалось, почему важно инвестировать в регионе, где в будущем будут сконцентрированы оборонные мощности, как обеспечить надежные звенья обороны, договорились о продолжении сотрудничества.

По словам министра, геополитическая неопределенность в мире и в регионе побуждают лучше заботиться о национальной и региональной безопасности.