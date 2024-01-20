Министр иностранных дел Литвы пригласил компанию Lockheed Martin инвестировать в Литве

 
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Bendras NASA ir Lockheed Martin kūrinys X-59
Bendras NASA ir Lockheed Martin kūrinys X-59
ФОТО: Scanpix
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в четверг в Давосе встречался с руководством американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая производит Himars и другое вооружение, и призвал их инвестировать в Литве, сообщает портал madeinvilnius.lt.

"Мы предлагаем наилучшие условия для военно-промышленных инвестиций в Литве, у нас есть необходимый опыт, поэтому мы надеемся, что инвестиции Литвы в оборону станут основанием для повседневного ремонта и производства военной техники в Литве", – сказал Ландсбергис.

На встрече обсуждалось, почему важно инвестировать в регионе, где в будущем будут сконцентрированы оборонные мощности, как обеспечить надежные звенья обороны, договорились о продолжении сотрудничества.

По словам министра, геополитическая неопределенность в мире и в регионе побуждают лучше заботиться о национальной и региональной безопасности.

"Увеличиваются расходы на оборону, возможность работы военно-промышленных компаний в свободных экономических зонах, есть другие бонусы – это наш сигнал партнерам и военно-промышленным компаниям, что наши планы в связи с укреплением обороны долгосрочные", – сказал Ландсбергис.

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Источник
ru.DELFI.lt
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