Министр иностранных дел Литвы ответил на обвинения Минска

"С большой озабоченностью мы наблюдаем появление ложных сообщений и выражаем протест белорусскому правительству доступными для нас способами. Однако это можно расценивать и как форму гибридных действий против соседа, потому что я не думаю, что такое количество ложных обвинений - случайность", – сказал журналистам Ландсбергис.

Министр заметил, что цель таких действий режима - скорее всего вызов хаоса и оказание влияния на политические процессы в Литве.