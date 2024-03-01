Министр иностранных дел Литвы о закрытии КПП: двери для белорусов прикрыты

"Двери прикрыты, а правила слегка ужесточены и изменены. Просто дискуссия дала результат, и я думаю, что на данном этапе этого должно быть достаточно", – заявил журналистам в пятницу Г. Ландсбергис.
"Это достаточно сильный сигнал, что в Литву должны приезжать те, кто точно знает, что хочет быть здесь, и те люди, которые нам больше всего нужны", – подчеркнул министр.
Он также утверждает, что было бы неправильно еще больше ужесточать ограничения, введенные для граждан Беларуси, принимая во внимание лишь исключительные случаи. Так министр отреагировал на высказывания белоруса, оскорбившего Литву, что в очередной раз дало повод для дискуссии о необходимости ужесточения санкций.
"Уникальные случаи очень подогревают эмоции и вызывают большие споры. Это понятно, так бывает, так действуют демократические общества. Однако вносить системное изменение из-за единичных случаев неправильно. Нам нужно сохранять хладнокровие, спокойные нервы и смотреть системно. Это мое пожелание тем ведомствам, которые должны принимать эти решения", – отметил министр.
Поэтому, по мнению министра, системные решения в отношении белорусских граждан не могут приниматься на основании исключительных случаев.
"Единственное, что я не уверен, что у нас есть 100 проц. литовцев, уважающих литовский язык, желающих жить в Литве и делающих все согласно своим обязанностям и Конституции. Другими словами, в каждом народе мы найдем людей, которые ведут себя враждебно по отношению к интересу своего народа и интересу государства, в котором они проживают", – сказал он.
Г. Ландсбергис также подчеркивает, что в результате принятых системных решений поток прибывающих в Литву белорусов уже сократился.
В публичном поле вызвало возмущение появившееся видео, на котором мужчина, представившийся белорусом, оскорблял Литву. Он заявил, что не уважает ни страну, ни литовский язык.