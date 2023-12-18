Министр иностранных дел Литвы: наши отношения с Германией процветают

"После многих лет совместной работы в мирной обстановке мы столкнулись с новой реальностью – войной и непредсказуемостью. Хоть это и очень болезненно для наших стран, но времена, когда стена в Европе снова поднимается, возвращаются. К счастью, на этот раз это не называется Берлинской стеной. Однако события, которые мы наблюдаем в Украине, могут определить, какому городу в случае этого бедствия придется дать новое имя", - сказал Г. Ландсбергис в ходе конференции Литовско-германского форума "Литва и Германия: Европа 2023", проходящей в понедельник в Сейме.