2024.11.27 16:43

Министр иностранных дел Литвы награжден в Таллинне за вклад в безопасность и поддержку Украины

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Г. Ландсбергису в Эстонии вручена награда
Г. Ландсбергису в Эстонии вручена награда
ФОТО: urm.lt

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис во вторник вечером в Таллинне был награжден „Крестом за заслуги“ за поддержку Украины и укрепление региональной безопасности, сообщает Министерство иностранных дел.

Награду Г. Ландсбергису вручил глава эстонской дипломатии Маргус Цахкна.

„Мы, как свободные демократические страны, должны поддерживать друг друга, придерживаться наших принципов, показывать миру, кто мы и за что выступаем. Наше послание имеет гораздо большее влияние, когда мы едины, а безопасность возрастает, когда растет наша репутация как надежных партнеров в борьбе за демократию“, - сказал Г. Ландсбергис, принимая награду.

„Как маленькие страны, мы не можем размахивать большим оружием или влиять на процессы угрозами силы. Наше самое сильное оружие – это слова, и наша совместная работа, литовских и эстонских дипломатов и политиков показала, что перо может иметь почти такое же влияние, как и меч“, – добавил он.

Как указывает МИД, на состоявшейся чуть ранее двусторонней встрече министры иностранных дел Литвы и Эстонии обсудили вызовы безопасности региона Балтийского моря, сотрудничество в оказании помощи Украине в борьбе с российской агрессией, укрепление трансатлантических отношений и сотрудничество с партнерами по НАТО.

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