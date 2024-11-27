Министр иностранных дел Литвы награжден в Таллинне за вклад в безопасность и поддержку Украины

„Мы, как свободные демократические страны, должны поддерживать друг друга, придерживаться наших принципов, показывать миру, кто мы и за что выступаем. Наше послание имеет гораздо большее влияние, когда мы едины, а безопасность возрастает, когда растет наша репутация как надежных партнеров в борьбе за демократию“, - сказал Г. Ландсбергис, принимая награду.

„Как маленькие страны, мы не можем размахивать большим оружием или влиять на процессы угрозами силы. Наше самое сильное оружие – это слова, и наша совместная работа, литовских и эстонских дипломатов и политиков показала, что перо может иметь почти такое же влияние, как и меч“, – добавил он.