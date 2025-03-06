Министр: идут переговоры о возможностях расширения производства гигантов оборонки США в Литве

„С этими компаниями была достигнута договоренность о возможном промышленном сотрудничестве. Сейчас мы договорились, что (представители компании) приедут в Литву, поговорят на практическом уровне, обсудят детали того, как это может произойти“, - в среду в программе „По существу“ сказала Шакалене.
„Речь идет не только о датах предыдущих доставок, но и о промышленном сотрудничестве, развитии совместных производственных проектов. Также о производстве в Литве, в некоторых случаях оружия, в других – отдельных комплектующих“, - сказала она.
Социал-демократ пояснила, что промышленное сотрудничество с этими компаниями также будет означать, что крупные производители смогут заключать контракты с литовскими предприятиями оборонной промышленности, тем самым ускоряя поставки оружия в страну.
„Мы говорим с крупными производителями, которые производят всё: от ракет до систем ПВО, о том, что можем составить список конкретных производителей оборонной промышленности в Литве, которые потенциально могли бы заменить определенных поставщиков в их существующих цепочках поставок. Это ускорило бы производство необходимого нам оружия“, - отмечает министр.
Правительство обещает облегчить процессы создания предприятий оборонной промышленности
По словам Шакалене, в ходе весенней сессии правительство обещает внести в Сейм пакет законов, направленных на содействие деятельности и развитию предприятий оборонного сектора.
„Весной будет представлен пакет законодательных поправок, которые еще больше ускорят, облегчат и сделают более удобным процесс создания предприятий оборонной промышленности и общую работу предприятий этого сектора“, – заявила Шакалене.
Ранее сообщалось, что американский гигант оборонных технологий Northrop Grumman International Trading планирует к началу 2026 года оборудовать в Литве производственную линию по производству боеприпасов среднего калибра 30 мм стоимостью в несколько десятков миллионов евро.
По данным Министерства обороны, за последние три года Литва закупила у США оружия и техники на сумму около 2 миллиардов евро. По оценкам, приобретения из США составляют почти 20 проц. всех литовских приобретений.
Литва закупает у американцев противотанковые ракетные комплексы Javelin, бронированные вездеходы JLTV, вертолеты Black Hawk, ракетные артиллерийские системы Himars, ракеты AMRAAM для систем ПВО средней дальности NASAMS и беспилотники Switchblade.