Министр: идут переговоры о возможностях расширения производства гигантов оборонки США в Литве

„С этими компаниями была достигнута договоренность о возможном промышленном сотрудничестве. Сейчас мы договорились, что (представители компании) приедут в Литву, поговорят на практическом уровне, обсудят детали того, как это может произойти“, - в среду в программе „По существу“ сказала Шакалене.

„Речь идет не только о датах предыдущих доставок, но и о промышленном сотрудничестве, развитии совместных производственных проектов. Также о производстве в Литве, в некоторых случаях оружия, в других – отдельных комплектующих“, - сказала она.