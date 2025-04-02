Министр финансов: в бюджете нет денег на национальный стадион в Вильнюсе

„Это не государственный проект, это муниципальный и частный проект, его осуществляет Вильнюсский муниципалитет“, – сказал 2 апреля Шаджюс.
„Нет, денег из госбюджета там нет“, – сказал он, отвечая на вопрос, участвует ли в проекте государство.
Группа членов фракции „Заря Немана“ обратилась в правительство с просьбой временно остановить строительство национального стадиона.
В ответ на такое обращение премьер-министр Гинтаутас Палуцкас сказал, что его рассмотрят.
Спикер парламента Саулюс Сквернялис считает, что эта инициатива полностью дискредитирована.
Ранее муниципалитет сообщал, что согласовывает концессионный договор о строительстве национального стадиона с Еврокомиссией, в апреле планируют получить выводы, а правительственная помощь проекту - законна.
По данным муниципалитета, с его стороны приняты все необходимые решения, а после получения выводов ЕК будут действия и со стороны концессионера – он должен будет представить соответствующие документы, чтобы вступило в силу соглашение об индексировании и дополнительных работах.
Концессионер - компания Vilniaus daugiafunkcis kompleksas, которой косвенно управляет фонд BaltCap Infrastructure Fund инвестиционной компании BaltCap.
Вильнюсский окружной суд получил миллионный иск проектировщика национального стадиона Cloud architektai, который почти год не получает от Vilniaus daugiafunkcis kompleksas плату за проделанную работу.
Концессионер сказал Delfi, что не платит деньги, поскольку не получены ответы ЕК.
Сейчас проектом управляет Baltcap, однако после получения выводов ЕК появится возможность осуществить принципиальное соглашение и начать передачу акций новому владельцу – компании Hanner.
Председатель правления Hanner Арвидас Авулис сказал в октябре 2024 года, что процесс затянулся не из-за ЕК, а из-за разногласий межу политиками, поэтому из-за остановки работ не стоит надеяться на завершение проекта к указанному сроку.
В конце августа 2024 года госровет столицы одобрил третий проект многофункционального комплекса, который корректировали с учетом замечаний Службы госзакупок.
Мэр столицы Валдас Бенкунскас сказал, что только фактическая стоимость строительства с начала 2020 г. до середины 2022 г. выросла на 40%.
После пересчета рисков, проект нацстадиона для государства подешевел с 156 до 155,2 млн. евро (с НДС).
В многофункциональном комплексе должен появиться национальный стадион с музеем спорта, спортцентр с баскетбольной, гандбольной площадками, гимнастическим залом, рингом для бокса, тремя площадками для футбола, легкоатлетическим стадионом с футбольным полем, отвечающим международной категории, зоной для разогрева легкоатлетов с секторами для метания, центром культуры с библиотекой и детским садом на 300 мест.