Министр финансов успокаивает по поводу налога на договоры страхования: никто не разорится

„Я бы скептически отнесся к тем, кто категорически заявляет, что все (страховщики – ELTA) уедут, этот исчезнет, ​​а тот разорится, – этого точно не произойдет, потому что в частном страховании здоровья и других сферах страхования действует свободный рынок“, – заявил Р. Шаджюс журналистам в среду.

Министерство финансов предлагает обложить 10-процентным налогом все договоры страхования, не связанные со страхованием жизни. Представленный в среду законопроект о налоговой реформе предусматривает исключение только для договоров страхования гражданской ответственности водителей транспортных средств.