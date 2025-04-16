2025.04.16 13:33

Министр финансов успокаивает по поводу налога на договоры страхования: никто не разорится

 
Elta
ru.DELFI.lt
Rimantas Šadžius
Rimantas Šadžius
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Министр финансов Римантас Шаджюс успокаивает по поводу предложенного министерством налога на все договоры страхования, не связанные со страхованием жизни. По его словам, свободный рынок в этой сфере станет гарантом того, что страховые компании не уйдут из Литвы.

„Я бы скептически отнесся к тем, кто категорически заявляет, что все (страховщики – ELTA) уедут, этот исчезнет, ​​а тот разорится, – этого точно не произойдет, потому что в частном страховании здоровья и других сферах страхования действует свободный рынок“, – заявил Р. Шаджюс журналистам в среду.

Министерство финансов предлагает обложить 10-процентным налогом все договоры страхования, не связанные со страхованием жизни. Представленный в среду законопроект о налоговой реформе предусматривает исключение только для договоров страхования гражданской ответственности водителей транспортных средств.

Между тем, представленные в среду Министерством финансов предложения по налоговым изменениям подверглись резкой критике со стороны президента Литовской конфедерации бизнеса (ЛКБ) Андрюса Романовскиса. По словам представителя бизнеса, предлагаемые налоговые изменения – уму непостижимы, и, если они будут одобрены, об экономическом росте можно будет забыть.

„В то время как мир переживает экономическую бурю, мы обрезаем паруса и бросаем якорь. Эти действия уму непостижимы. 10-процентное налогообложение страхования, отмена дополнительного медицинского страхования в качестве бонуса — сегодня министерство выступило с массой плохих новостей, как для литовских бизнесменов, так и для иностранных инвесторов“, — сказал А. Романовскис.

По предложению Минфина, после принятия поправок налог будет начисляться на общую сумму взносов, указанных в договорах, заключенных (продленных, измененных, если также изменяется размер страховой премии) за календарный квартал. Так называемый взнос за безопасность будут платить все работающие в Литве страховщики от общей суммы страховых взносов, указанных в договорах страхования, не связанных со страхованием жизни.

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