Министр финансов успокаивает по поводу налога на договоры страхования: никто не разорится

„Я бы скептически отнесся к тем, кто категорически заявляет, что все (страховщики – ELTA) уедут, этот исчезнет, а тот разорится, – этого точно не произойдет, потому что в частном страховании здоровья и других сферах страхования действует свободный рынок“, – заявил Р. Шаджюс журналистам в среду.
Министерство финансов предлагает обложить 10-процентным налогом все договоры страхования, не связанные со страхованием жизни. Представленный в среду законопроект о налоговой реформе предусматривает исключение только для договоров страхования гражданской ответственности водителей транспортных средств.
Между тем, представленные в среду Министерством финансов предложения по налоговым изменениям подверглись резкой критике со стороны президента Литовской конфедерации бизнеса (ЛКБ) Андрюса Романовскиса. По словам представителя бизнеса, предлагаемые налоговые изменения – уму непостижимы, и, если они будут одобрены, об экономическом росте можно будет забыть.
„В то время как мир переживает экономическую бурю, мы обрезаем паруса и бросаем якорь. Эти действия уму непостижимы. 10-процентное налогообложение страхования, отмена дополнительного медицинского страхования в качестве бонуса — сегодня министерство выступило с массой плохих новостей, как для литовских бизнесменов, так и для иностранных инвесторов“, — сказал А. Романовскис.
По предложению Минфина, после принятия поправок налог будет начисляться на общую сумму взносов, указанных в договорах, заключенных (продленных, измененных, если также изменяется размер страховой премии) за календарный квартал. Так называемый взнос за безопасность будут платить все работающие в Литве страховщики от общей суммы страховых взносов, указанных в договорах страхования, не связанных со страхованием жизни.