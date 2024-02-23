Министр финансов Литвы примет участие в заседаниях ECOFIN в Бельгии

Ожидается, что в ходе встреч министры обсудят экономическую ситуацию в еврозоне, рынки капитала ЕС, а также вопросы европейской конкурентоспособности и стратегические направления деятельности Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

"В нынешнем геополитическом контексте мы видим три важнейших приоритета для инвестиций ЕИБ. Во-первых, банк должен продолжать активное участие в финансировании проектов реконструкции и повышения устойчивости Украины. Во-вторых, ЕИБ должен больше способствовать укреплению обороноспособности ЕС – для этого необходимо расширить перечень финансируемых секторов в сфере обороны и безопасности.

В-третьих, ЕИБ должен продолжить работу в качестве климатического банка ЕС и финансирование проектов зеленой трансформации, что также означает и повышение энергетической независимости ЕС", – подчеркнула министр финансов Г. Скайсте в пресс-релизе.