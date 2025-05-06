Министр финансов Литвы подписал соглашение с Северным инвестиционным банком о кредите на оборону

„Средства кредита поступят непосредственно в государственную казну, а оттуда будут направлены на софинансирование сферы информационных технологий и кибербезопасности, приобретение транспорта, инженерного оборудования и военных кораблей, а также модернизацию самолетов и вертолетов“, - сообщил Р. Шаджюс на пресс-конференции после подписания соглашения.
По словам министра финансов, ожидается, что данная кредитная линия будет использована в период 2025-2027 годов. По истечении срока у Литвы будет 20 лет на возврат использованных денег.
„Это очень длительный и благоприятный период, а условия заимствования, процентные ставки, которые станут ясны позже, будут ниже, чем если бы Литва искала кредит на мировых рынках“, - заверил член правительства.
По словам Р. Шаджюса и президента NIB Андре Кюйсвека, проект военного городка в Руднинкай пока не включен в планы сотрудничества Литвы и банка, но министр финансов заверяет, что работает над этим.
„Мы также пригласили NIB присоединиться к самому важному для нас проекту на данный момент – военному городку в Руднинкай. (...) У нас есть партнерство с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по этому проекту, но я думаю, что вклад NIB здесь также может быть чрезвычайно важным“, - выразил надежду министр финансов.
Возможность получения финансирования на оборону Р. Шаджюс обсуждал с президентом NIB Андре Кюйсвек в середине марта, когда находился с визитом в Хельсинки.
Это соглашение является первым, подписанным в рамках реализации обновленного мандата NIB, который теперь позволяет банку вносить вклад не только в зеленые проекты, но и в устойчивую оборону сотрудничающих стран.
Государственный совет обороны (ГСО), заседавший в январе, договорился ежегодно выделять на оборону 5-6 проц. валового внутреннего продукта (ВВП) страны в период 2026-2030 годов.
Северный инвестиционный банк (NIB) – международное финансовое учреждение, основанное в 1975 году странами Северной Европы: Швецией, Финляндией, Данией, Норвегией и Исландией. 1 января 2005 года членами NIB стали Литва, Латвия и Эстония. Целью Банка является финансирование проектов, которые повышают производительность и усиливают защиту окружающей среды в государствах-членах.