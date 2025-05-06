Министр финансов Литвы подписал соглашение с Северным инвестиционным банком о кредите на оборону

„Это очень длительный и благоприятный период, а условия заимствования, процентные ставки, которые станут ясны позже, будут ниже, чем если бы Литва искала кредит на мировых рынках“, - заверил член правительства.

По словам министра финансов, ожидается, что данная кредитная линия будет использована в период 2025-2027 годов. По истечении срока у Литвы будет 20 лет на возврат использованных денег.

„Средства кредита поступят непосредственно в государственную казну, а оттуда будут направлены на софинансирование сферы информационных технологий и кибербезопасности, приобретение транспорта, инженерного оборудования и военных кораблей, а также модернизацию самолетов и вертолетов“, - сообщил Р. Шаджюс на пресс-конференции после подписания соглашения.

По словам Р. Шаджюса и президента NIB Андре Кюйсвека, проект военного городка в Руднинкай пока не включен в планы сотрудничества Литвы и банка, но министр финансов заверяет, что работает над этим.

„Мы также пригласили NIB присоединиться к самому важному для нас проекту на данный момент – военному городку в Руднинкай. (...) У нас есть партнерство с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по этому проекту, но я думаю, что вклад NIB здесь также может быть чрезвычайно важным“, - выразил надежду министр финансов.

Возможность получения финансирования на оборону Р. Шаджюс обсуждал с президентом NIB Андре Кюйсвек в середине марта, когда находился с визитом в Хельсинки.