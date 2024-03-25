Министр финансов Литвы обсудит с председателем Еврогруппы вопросы финансирования обороны в масштабах Европы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gintarė Skaistė
Gintarė Skaistė
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В понедельник посещающий Вильнюс председатель Еврогруппы Паскаль Донохью встретится с министром финансов Гинтарасом Скайсте. На двусторонней встрече будут обсуждаться экономические перспективы еврозоны, координация фискальной политики Европейского союза (ЕС), финансирование обороны, помощь ЕС Украине и другие вопросы.

На пресс-конференции после встречи будут обсуждаться вопросы финансирования обороны на уровне Европы.

В то время как европейские страны ищут способы финансирования обороны за счет совместных займов, президент Гитанас Науседа говорит, что из-за скептической позиции некоторых стран быстрых решений в этой области ожидать не следует.

По словам президента, Литва обсуждает со своими партнерами другие возможные финансовые инструменты для финансирования европейской оборонной промышленности, например, оборонные облигации.

Глава страны также говорит, что для развития оборонной промышленности в масштабах ЕС Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) необходимо предоставить возможности для инвестирования и кредитования таких проектов. Однако, по его словам, такого финансирования может оказаться недостаточно, поэтому будут рассмотрены другие источники средств.

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