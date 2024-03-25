Министр финансов Литвы обсудит с председателем Еврогруппы вопросы финансирования обороны в масштабах Европы

На пресс-конференции после встречи будут обсуждаться вопросы финансирования обороны на уровне Европы.

В то время как европейские страны ищут способы финансирования обороны за счет совместных займов, президент Гитанас Науседа говорит, что из-за скептической позиции некоторых стран быстрых решений в этой области ожидать не следует.

По словам президента, Литва обсуждает со своими партнерами другие возможные финансовые инструменты для финансирования европейской оборонной промышленности, например, оборонные облигации.