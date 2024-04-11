Министр финансов Литвы: необходимо создать финансовый инструмент ЕС для займа на военную оборону

"Я думаю, что Европа могла бы создать финансовый инструмент, аналогичный тому, который был у нас во время пандемии COVID-19, который позволил бы таким странам, как Литва, которые находятся ближе к войне в Украине, заимствовать на более выгодных условиях. Это было бы демонстрацией желания Европы, чтобы государства обладали большим оборонным потенциалом", – заявила Г. Скайсте в четверг на бизнес-форуме "Инициативы трех морей" в Вильнюсе.