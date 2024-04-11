Министр финансов Литвы: необходимо создать финансовый инструмент ЕС для займа на военную оборону

"Я думаю, что Европа могла бы создать финансовый инструмент, аналогичный тому, который был у нас во время пандемии COVID-19, который позволил бы таким странам, как Литва, которые находятся ближе к войне в Украине, заимствовать на более выгодных условиях. Это было бы демонстрацией желания Европы, чтобы государства обладали большим оборонным потенциалом", – заявила Г. Скайсте в четверг на бизнес-форуме "Инициативы трех морей" в Вильнюсе.
По мнению министра, без дополнительного финансирования у многих европейских стран могут возникнуть сложности в подготовке к возможному конфликту.
"Когда мы начинаем подсчитывать, сколько нам нужно инвестировать, если мы хотим достичь оборонных целей, мы получаем цифры, которых сложно добиться без аналогичных финансовых инструментов. Конечно, мы не хотим войны, но такие инвестиции необходимы во избежание ее", – сказала она.
Г. Скайсте отметила, что часть оборонной промышленности Литвы уже финансируется за счет средств из других европейских финансовых инструментов, таких как меры Фонда восстановления и повышения устойчивости (RRF).
"Сейчас у нас есть финансы RRF, которые наше инвестиционное агентство INVEGA предоставляет оборонной промышленности, чего мы раньше не могли сделать", – отметила она.
В марте президент Гитанас Науседа вместе с руководителями 13 других государств обратился к премьер-министру председательствующей в ЕС Бельгии, председателям Европейского совета и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) по поводу необходимости увеличения инвестиций в оборонный сектор.
Финансирование национальной обороны Литвы в этом году составит 2,75 проц. ВВП, но планируется, что в ближайшие годы эта сумма составит не менее 3 проц.