Министр финансов Литвы: надо продвигаться в использовании замороженных российских активов

"Позволить себе роскошь медлить с финансовой поддержкой не может ни ЕС, ни тем более Украина. Если единогласное решение о помощи не сможет быть достигнуто в ближайшие недели, должен быть разработан план Б, гарантирующий, что финансовая поддержка защищающейся страны не прекратится. Кроме того, мы должны двигаться вперед в использовании замороженных российских активов.Первым шагом в этом направлении является направление прибыли финансовых институтов ЕС от замороженных активов российского Центробанка на нужды украинцев. Вторым шагом, я считаю, должно стать использование самих замороженных активов, стоимость которых превышает 300 млрд евро, для восстановления Украины", - цитируется в пресс-релизе Г. Скайсте.
Как указывает Министерство финансов, встречи, которые пройдут в Брюсселе 15-16 января, в основном будут посвящены завершению пересмотра фискальных правил ЕС, обеспечению финансовой поддержки Украины, а также вопросам, связанным с углублением Банковского союза ЕС и Союза рынков капитала.
Планируется также завершить среднесрочный пересмотр Многолетней финансовой программы ЕС на 2021-2027 годы и продолжить диалог о новых собственных ресурсах ЕС.
На заседании Еврогруппы министры обсудят экономическое положение и перспективы еврозоны, включая дальнейшее развитие инфляции.
Также будут обсуждаться способы укрепления экономической конкурентоспособности, будут утверждены рекомендации по экономической политике еврозоны.