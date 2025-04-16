Министр финансов Литвы: мы предлагаем отменить льготу по НДС на отопление, поскольку она устарела

„На самом деле, эта льгота была очень важной, когда коммунальные услуги были существенно дороже по сравнению с доходами людей. В последнее время доходы людей значительно выросли, в то время как цены на коммунальные услуги и энергоносители не росли быстрыми темпами“, - заявил Р. Шаджюс журналистам в среду.

„Эта льгота нецелесообразна. Фактически она делает отопление более дешевым для тех, кто может за него заплатить“, - утверждал он.

Министр поясняет, что отопление уже компенсируется жителям с самыми низкими доходами. Кроме того, по его словам, для того чтобы отмена льготы не оказала негативного влияния на общество, будет предложено расширить критерии получения компенсации.