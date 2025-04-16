2025.04.16 17:17

Министр финансов Литвы: мы предлагаем отменить льготу по НДС на отопление, поскольку она устарела

 
Elta
ru.DELFI.lt
Rimantas Šadžius
Rimantas Šadžius
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Министр финансов Римантас Шаджюс утверждает, что льготная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на отопление, горячую воду и дрова, которую предлагается отменить в предлагаемом пакете налоговых поправок, устарела. По его словам, эта льгота была необходима, когда зарплаты у жителей были ниже, поэтому люди тратили большую часть своих доходов на отопление.

„На самом деле, эта льгота была очень важной, когда коммунальные услуги были существенно дороже по сравнению с доходами людей. В последнее время доходы людей значительно выросли, в то время как цены на коммунальные услуги и энергоносители не росли быстрыми темпами“, - заявил Р. Шаджюс журналистам в среду.

„Эта льгота нецелесообразна. Фактически она делает отопление более дешевым для тех, кто может за него заплатить“, - утверждал он.

Министр поясняет, что отопление уже компенсируется жителям с самыми низкими доходами. Кроме того, по его словам, для того чтобы отмена льготы не оказала негативного влияния на общество, будет предложено расширить критерии получения компенсации.

„Мы понимаем, что есть определенная группа людей, которая более болезненно воспримет отмену этой льготы. Поэтому мы предлагаем существенно расширить критерии получения компенсации за отопление“, - сказал он.

Р. Шаджюс считает, что при назначении компенсации за отопление следует отменить критерий имущества.

Проект налоговых поправок, зарегистрированный в среду в Сейме Министерством финансов, предполагает увеличение или отмену некоторых льготных ставок налога на добавленную стоимость (НДС).

Среди возможных изменений – предложение об отмене льготной ставки НДС на отопление и горячую воду, а также на дрова.

По данным Министерства финансов, отказ от такой льготы сгенерирует 65,1 млн евро.

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