Министр финансов Литвы: использование замороженных российского активов для нужд Украины – важный знак солидарности и единства

„Достигнутое в прошлом году соглашение об использовании замороженных российских активов для нужд Украины является важным знаком солидарности и единства для Украины. Важно добиться того, чтобы это решение не стало последним шагом в использовании замороженных российских активов для защищающейся Украины. Мы должны стремиться к тому, чтобы в будущем было принято решение о передаче этого имущества Украине в виде военных репараций или в другой форме“, – цитируется Р. Шаджюс в сообщении Минфина.
Ожидается, что на заседаниях ECOFIN основное внимание будет сосредоточено главным образом на обеспечении поддержки Украины и приоритетах нового политического цикла еврозоны. Планируется, что в ходе заседания министры обменяются мнениями об экономических и финансовых последствиях российской агрессии против Украины.
На заседании ECOFIN министрам также будет представлена рабочая программа Польши, которая переняла председательство в Евросовете. В качестве основной цели и приоритета Польша выделяет укрепление безопасности и устойчивости ЕС в различных областях. Среди наиболее важных задач она выделяет обеспечение долгосрочной поддержки Украины, плавное внедрение новой системы экономического управления и борьбу с вредоносной налоговой конкуренцией. В числе приоритетов названа реформа таможенного союза, включая создание таможенного агентства ЕС, подготовка к переговорам по Многолетней финансовой программе ЕС после 2027 года и плавную реализацию мер по экономическому восстановлению и повышению устойчивости.
По данным Минфина, в рамках ECOFIN также пройдут политические дискуссии по обеспечению конкурентной деловой среды в Европе, будут утверждены рекомендации Совета относительно среднесрочных фискальных структурных планов, подготовленных странами-членами и рассмотренных ЕК, а также рекомендации Совета относительно процедуры избыточного дефицита. Кроме того, Европейская комиссия (ЕК) представит часть документов Европейского семестра на 2025 год: отчет о механизме оповещения и рекомендации для еврозоны.