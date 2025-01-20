Министр финансов Литвы: использование замороженных российского активов для нужд Украины – важный знак солидарности и единства

„Достигнутое в прошлом году соглашение об использовании замороженных российских активов для нужд Украины является важным знаком солидарности и единства для Украины. Важно добиться того, чтобы это решение не стало последним шагом в использовании замороженных российских активов для защищающейся Украины. Мы должны стремиться к тому, чтобы в будущем было принято решение о передаче этого имущества Украине в виде военных репараций или в другой форме“, – цитируется Р. Шаджюс в сообщении Минфина.