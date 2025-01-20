2025.01.20 09:37

Министр финансов Литвы: использование замороженных российского активов для нужд Украины – важный знак солидарности и единства

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Rimantas Šadžius
Rimantas Šadžius
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Как заявил министр финансов Литвы Римантас Шаджюс, который на этой неделе примет участие в заседаниях Еврогруппы (EG) и Совета министров экономики и финансов Европейского союза (ECOFIN), достигнутое в прошлом году соглашение об использовании замороженных российского активов для нужд Украины является важным знаком солидарности и единства.

„Достигнутое в прошлом году соглашение об использовании замороженных российских активов для нужд Украины является важным знаком солидарности и единства для Украины. Важно добиться того, чтобы это решение не стало последним шагом в использовании замороженных российских активов для защищающейся Украины. Мы должны стремиться к тому, чтобы в будущем было принято решение о передаче этого имущества Украине в виде военных репараций или в другой форме“, – цитируется Р. Шаджюс в сообщении Минфина.

Ожидается, что на заседаниях ECOFIN основное внимание будет сосредоточено главным образом на обеспечении поддержки Украины и приоритетах нового политического цикла еврозоны. Планируется, что в ходе заседания министры обменяются мнениями об экономических и финансовых последствиях российской агрессии против Украины.

На заседании ECOFIN министрам также будет представлена ​​рабочая программа Польши, которая переняла председательство в Евросовете. В качестве основной цели и приоритета Польша выделяет укрепление безопасности и устойчивости ЕС в различных областях. Среди наиболее важных задач она выделяет обеспечение долгосрочной поддержки Украины, плавное внедрение новой системы экономического управления и борьбу с вредоносной налоговой конкуренцией. В числе приоритетов названа реформа таможенного союза, включая создание таможенного агентства ЕС, подготовка к переговорам по Многолетней финансовой программе ЕС после 2027 года и плавную реализацию мер по экономическому восстановлению и повышению устойчивости.

По данным Минфина, в рамках ECOFIN также пройдут политические дискуссии по обеспечению конкурентной деловой среды в Европе, будут утверждены рекомендации Совета относительно среднесрочных фискальных структурных планов, подготовленных странами-членами и рассмотренных ЕК, а также рекомендации Совета относительно процедуры избыточного дефицита. Кроме того, Европейская комиссия (ЕК) представит часть документов Европейского семестра на 2025 год: отчет о механизме оповещения и рекомендации для еврозоны.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии