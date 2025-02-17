Министр финансов Литвы: дальнейшая поддержка Украины является неотъемлемой частью стратегии безопасности ЕС

„Европейская Комиссия (ЕК) представит коммюнике „Компас конкурентоспособности“, обнародованное в январе 2025 года. Инициативы, предусмотренные в коммюнике, будут направлены на упрощение регламентационной среды за счет снижения административной нагрузки, улучшения координации между политическими сферами как на уровне ЕС, так и на национальном уровне, сокращения глобального разрыва ЕС в области инноваций и других целей“, – говорится в сообщении Минфина.