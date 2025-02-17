Министр финансов Литвы: дальнейшая поддержка Украины является неотъемлемой частью стратегии безопасности ЕС

„В нынешней геополитической обстановке укрепление обороноспособности ЕС является главным приоритетом. Мы готовы принять необходимые решения на национальном уровне, но нужны механизмы и на уровне ЕС. Мы должны максимально использовать все возможные средства, не исключая создания совместного инструмента заимствования“, – цитируется в сообщении министр.
„Дальнейшая поддержка Украины является неотъемлемой частью стратегии безопасности ЕС. Несмотря на то, что на сегодняшний день финансовые потребности Украины на 2025 год покрыты, при необходимости мы должны быть готовы принять быстрые дополнительные решения“, – добавил он.
Ожидается, что в ходе заседания ЭКОФИН министры обменяются мнениями об экономических и финансовых последствиях российской агрессии против Украины, а также проведут политические дискуссии по вопросам конкурентоспособности, упрощения и улучшения бизнес-среды в Европе.
„Европейская Комиссия (ЕК) представит коммюнике „Компас конкурентоспособности“, обнародованное в январе 2025 года. Инициативы, предусмотренные в коммюнике, будут направлены на упрощение регламентационной среды за счет снижения административной нагрузки, улучшения координации между политическими сферами как на уровне ЕС, так и на национальном уровне, сокращения глобального разрыва ЕС в области инноваций и других целей“, – говорится в сообщении Минфина.
Кроме того, согласно сообщению, на заседании ЭКОФИН будут приняты рекомендации Совета ЕС относительно плана выполнение бюджета ЕС на 2023 год и утверждение заключений Совета ЕС относительно бюджета на 2026 год. Также будет утверждена часть документации европейского семестра 2025 года: Отчет о механизме оповещения и Рекомендации для евро зоны.
В ходе заседания ЕГ министры обсудят программу работы группы до июля 2025 года. В ней основное внимание уделяется координации экономической и финансовой политики, углублению союза рынков капитала, конкурентоспособности и усилению международной роли евро.