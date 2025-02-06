Министр финансов: для увеличения военных расходов неизбежны налоговые изменения

„Единственным устойчивым источником финансирования государственных нужд является система налоговых отчислений. Несомненно, без этого не выкрутимся. Конечно, до этого у нас есть возможность заимствования и быстро реализовать общие проекты, которые нельзя откладывать, я говорю о закупке определенного оборудования“, – сказал Р. Шаджюс на заседании фракции Движения либералов в четверг.
Министр подчеркнул, что по мере роста государственного долга будут расти и расходы на обслуживание долга, что станет для Литвы всё большим бременем даже без учета дополнительного финансирования национальной обороны.“По показателям трехлетнего бюджета к концу 2027 года, к сожалению, госдолг вырастет выше 50 проц., без учета военных расходов и дополнительных инициатив, которые, видимо, предпримет новое правительство“, – сказал он.
„Уже сейчас без дополнительного финансирования обороны есть дефицит доходов, что не гарантирует, что мы останемся в приличных рамках долга“, – добавил министр финансов.
Министр: должны существовать европейские механизмы солидарности
Отвечая на вопрос, как правительство собирается достичь целей, связанных с финансированием обороны, Р. Шаджюс в первую очередь выразил надежду, что это будет обеспечено европейскими механизмами солидарности. По его словам, решение Литвы увеличить расходы на оборону вызвало резонанс и в других приграничных странах Евросоюза.
„Должны быть какие-то европейские механизмы солидарности. (...) Они помогли бы решить трудности, возникающие из-за дополнительных потребностей. Здесь причина не в том, что мы плохо поступаем или безответственно ведем финансы, а причина примитивна и проста – география, понятная каждому“, – пояснил он.
„Мы слышим, что в том же направлении думают и другие прифронтовые страны. Это вызвало резонанс, а в политике это помогает обеспечить более быстрое достижение результатов“, – отметил министр финансов.
Он также подчеркнул роль Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в реализации проектов военной и гражданской инфраструктуры для обеспечения безопасности страны. По мнению Р. Шаджюса, банк мог бы поделиться хорошим опытом и выделить кредит под более низкий процент.
„ЕИБ накопил большой опыт, которым готовится поделиться с нами. Банк уже и в рамках действующего мандата готов участвовать в литовских инфраструктурных проектах, включая как военную, так и гражданскую инфраструктуру“, – сказал он.
„Это долг, но этот долг приходит с чрезвычайно низкими процентами“, – добавил он.
На следующей неделе не планируется представить пакет налоговой реформы
Р. Шаджюс подтвердил, что пакет налоговых изменений еще в процессе разработки и сначала он будет представлен партнерам по коалиции. Министр не уточнил, каких налоговых изменений можно ожидать.
„Пакет налоговой реформы, над ним работают. Обсуждаем различные идеи с нашими социальными партнерами, но последовательность, видимо, будет такая – вначале мы сформируем предложения, которые могут быть альтернативными, например, (...) расширение налога на дорогую недвижимость“, – сказал он.
Министр финансов подтвердил, что предложения по налоговой реформе не будут представлены коалиционному совету в следующий понедельник.
„Пока, на мой взгляд, еще слишком рано. Буду надеяться только на более общее обсуждение этих вопросов“, – заявил Р. Шаджюс.
В январе Государственный совет обороны (ГСО) договорился ежегодно в период 2026–2030 годов выделять на оборону 5-6 проц. валового внутреннего продукта (ВВП).
Как сообщалось ранее, после заседания Госсовета обороны в октябре было объявлено, что армейская дивизия не сможет достичь полной боевой готовности к 2030 году, как планировалось. По оценке президента, если финансирование национальной обороны не будет увеличено, и ситуация в оборонной промышленности не изменится, то дивизия наберет мощность только в 2036–2040 годах.
Глава государства Г. Науседа ранее заявлял, что для формирования дивизии к намеченному сроку ассигнования на оборону должны составить 5,5 проц. ВВП.
ГСО одобрил предложение о формировании национальной дивизии еще в мае 2023 года.