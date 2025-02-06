Министр финансов: для увеличения военных расходов неизбежны налоговые изменения

Министр подчеркнул, что по мере роста государственного долга будут расти и расходы на обслуживание долга, что станет для Литвы всё большим бременем даже без учета дополнительного финансирования национальной обороны.“По показателям трехлетнего бюджета к концу 2027 года, к сожалению, госдолг вырастет выше 50 проц., без учета военных расходов и дополнительных инициатив, которые, видимо, предпримет новое правительство “, – сказал он.

„Единственным устойчивым источником финансирования государственных нужд является система налоговых отчислений. Несомненно, без этого не выкрутимся. Конечно, до этого у нас есть возможность заимствования и быстро реализовать общие проекты, которые нельзя откладывать, я говорю о закупке определенного оборудования“, – сказал Р. Шаджюс на заседании фракции Движения либералов в четверг.

„Должны быть какие-то европейские механизмы солидарности. (...) Они помогли бы решить трудности, возникающие из-за дополнительных потребностей. Здесь причина не в том, что мы плохо поступаем или безответственно ведем финансы, а причина примитивна и проста – география, понятная каждому“, – пояснил он.

Отвечая на вопрос, как правительство собирается достичь целей, связанных с финансированием обороны, Р. Шаджюс в первую очередь выразил надежду, что это будет обеспечено европейскими механизмами солидарности. По его словам, решение Литвы увеличить расходы на оборону вызвало резонанс и в других приграничных странах Евросоюза.

„Уже сейчас без дополнительного финансирования обороны есть дефицит доходов, что не гарантирует, что мы останемся в приличных рамках долга“, – добавил министр финансов.

„Мы слышим, что в том же направлении думают и другие прифронтовые страны. Это вызвало резонанс, а в политике это помогает обеспечить более быстрое достижение результатов“, – отметил министр финансов.

Он также подчеркнул роль Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в реализации проектов военной и гражданской инфраструктуры для обеспечения безопасности страны. По мнению Р. Шаджюса, банк мог бы поделиться хорошим опытом и выделить кредит под более низкий процент.

„ЕИБ накопил большой опыт, которым готовится поделиться с нами. Банк уже и в рамках действующего мандата готов участвовать в литовских инфраструктурных проектах, включая как военную, так и гражданскую инфраструктуру“, – сказал он.