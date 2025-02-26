Министр энергетики: Решение по транзиту российского газа будет принято к концу 2025 года

„Договор действует, транзит осуществляется, а после, конечно, мы посмотрим, варианты его продления, может быть, это пока достаточно ранний вопрос“, - заявил министр журналистам после заседания Государственного совета обороны (ГСО) в Президентском дворце в среду.

По словам Ж. Вайчюнаса, окончательные решения, скорее всего, будут приняты в конце 2025 года, когда истечет срок действия договора, заключенного с Россией десять лет назад.

„Если посмотреть исторически, то подобные продления и изменения договоров всегда происходили в конце года. (…) Сегодня мы констатируем факт, что транзит осуществляется по договоренностям, мы действуем цивилизованно“, - добавил политик.