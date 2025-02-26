2025.02.26 16:08

Министр энергетики: Решение по транзиту российского газа будет принято к концу 2025 года

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Žygimantas Vaičiūnas
Žygimantas Vaičiūnas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Решения о продлении или расторжении договора с Россией на транзит газа в Калининград планируется принять в конце года, поэтому сейчас этот вопрос преждевременный, считает министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

„Договор действует, транзит осуществляется, а после, конечно, мы посмотрим, варианты его продления, может быть, это пока достаточно ранний вопрос“, - заявил министр журналистам после заседания Государственного совета обороны (ГСО) в Президентском дворце в среду.

По словам Ж. Вайчюнаса, окончательные решения, скорее всего, будут приняты в конце 2025 года, когда истечет срок действия договора, заключенного с Россией десять лет назад.

„Если посмотреть исторически, то подобные продления и изменения договоров всегда происходили в конце года. (…) Сегодня мы констатируем факт, что транзит осуществляется по договоренностям, мы действуем цивилизованно“, - добавил политик.

„Этот вопрос касается не только Литвы и Калининградской области, но и является важным аспектом Евросоюза, в этом процессе должны участвовать и институты ЕС“, - отметил он.

По словам министра, Литва ежегодно получает до 20 млн евро дохода от транзита газа из России, а западные санкции, примененные к банковской системе агрессора, пока не привели к срыву платежей.

Ранее премьер-министр Гинтаутас Палуцкас высказался о том, что Литве не следует использовать вопрос транзита газа как средство давления на Россию, добавив, что этот вопрос необходимо решать на европейском уровне.

В 2015 году был заключен договор с российским государственным нефтяным концерном „Газпром“, в рамках которого Литва взяла на себя обязательства по бесперебойным поставкам газа по магистральному газопроводу, соединяющему белорусскую столицу Минск и Калининградскую область.

По данным Государственного совета по регулированию энергетики, в первой половине прошлого года объем транзита природного газа составил 12,9 тераватт-часов (ТВтч), что на 7,41 проц. больше, чем в первой половине 2023 года (12,0 ТВтч).

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