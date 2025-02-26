Министр энергетики: Решение по транзиту российского газа будет принято к концу 2025 года

„Договор действует, транзит осуществляется, а после, конечно, мы посмотрим, варианты его продления, может быть, это пока достаточно ранний вопрос“, - заявил министр журналистам после заседания Государственного совета обороны (ГСО) в Президентском дворце в среду.
По словам Ж. Вайчюнаса, окончательные решения, скорее всего, будут приняты в конце 2025 года, когда истечет срок действия договора, заключенного с Россией десять лет назад.
„Если посмотреть исторически, то подобные продления и изменения договоров всегда происходили в конце года. (…) Сегодня мы констатируем факт, что транзит осуществляется по договоренностям, мы действуем цивилизованно“, - добавил политик.
„Этот вопрос касается не только Литвы и Калининградской области, но и является важным аспектом Евросоюза, в этом процессе должны участвовать и институты ЕС“, - отметил он.
По словам министра, Литва ежегодно получает до 20 млн евро дохода от транзита газа из России, а западные санкции, примененные к банковской системе агрессора, пока не привели к срыву платежей.
Ранее премьер-министр Гинтаутас Палуцкас высказался о том, что Литве не следует использовать вопрос транзита газа как средство давления на Россию, добавив, что этот вопрос необходимо решать на европейском уровне.
В 2015 году был заключен договор с российским государственным нефтяным концерном „Газпром“, в рамках которого Литва взяла на себя обязательства по бесперебойным поставкам газа по магистральному газопроводу, соединяющему белорусскую столицу Минск и Калининградскую область.
По данным Государственного совета по регулированию энергетики, в первой половине прошлого года объем транзита природного газа составил 12,9 тераватт-часов (ТВтч), что на 7,41 проц. больше, чем в первой половине 2023 года (12,0 ТВтч).