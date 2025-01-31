2025.01.31 15:28

Министр энергетики о дискуссиях по поводу возобновления импорта российского газа: Литва относится к ним сдержанно

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Žygimantas Vaičiūnas
Žygimantas Vaičiūnas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

На фоне возникающих в Евросоюзе (ЕС) дискуссий о возможном возобновлении импорта российского газа в сообщество в случае достижения соглашения о перемирии в Украине, министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что Литва не склонна поддерживать такие дискуссии и заявляет, что страна будет сохранять сдержанную позицию по этим вопросам.

„Действительно, на данном этапе не должно быть и речи о таких сценариях, и я думаю, что Литва действительно достаточно сдержанно отнеслась бы к таким новостям, к таким соглашениям. Конечно, в дальнейшем процессе, если переговоры состоятся, наверное, нельзя исключать никаких вариантов“, – заявил министр журналистам в пятницу.

Как подчеркивает Ж. Вайчюнас, Литва, которая стала первой страной ЕС, отказавшейся от импорта российского газа после вторжения России в Украину в 2022 году, продолжит демонстрировать такую ​​позицию и будет призывать партнеров отдавать предпочтение другим альтернативам возобновляемых источников энергии, которые становятся все более финансово окупаемыми.

„Как отказ от российского газа, так и сокращение потребления газа в целом – это то направление, в котором смотрят как страны Евросоюза, так и Литва в этом направлении“, – заверил Ж. Вайчюнас

Политик добавил, что поднимает вопросы о месте российского газа в инфраструктуре энергоносителей ЕС и в европейских форматах, надеясь на конкретный план действий в отношении импорта российского сжиженного природного газа (СПГ).

„У нас есть форматы, насколько это связано с моей ответственностью как министра энергетики, то в Энергетическом совете (...) на самом первом заседании 16 декабря прошлого года я поднимал этот вопрос, прежде всего, потому что он был связан с поставками сжиженного природного газа в Европу“, – сказал Ж. Вайчюнас

„Мы попросили Европейскую Комиссию не только дать оценку ситуации, но и предоставить рекомендации и конкретный план действий по сокращению потребления этого газа в странах-членах ЕС. Надеемся, что в ближайшее время такой план будет представлен“, – сказал министр.

По данным Европейской Комиссии (ЕК), в первом полугодии 2024 года доля поставок газа из России составила 18 проц. всего импорта газа в ЕС. Это соответствует 25,4 млрд куб. метров. В первой половине позапрошлого года импорт из России составил 14 проц. – всего 21,2 млрд. куб. м.

Россия опередила США и снова стала вторым по величине поставщиком газа в ЕС после Норвегии, поставляя газ в основном в Словакию, Венгрию и Австри

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