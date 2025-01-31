Министр энергетики о дискуссиях по поводу возобновления импорта российского газа: Литва относится к ним сдержанно

„Действительно, на данном этапе не должно быть и речи о таких сценариях, и я думаю, что Литва действительно достаточно сдержанно отнеслась бы к таким новостям, к таким соглашениям. Конечно, в дальнейшем процессе, если переговоры состоятся, наверное, нельзя исключать никаких вариантов“, – заявил министр журналистам в пятницу.

Как подчеркивает Ж. Вайчюнас, Литва, которая стала первой страной ЕС, отказавшейся от импорта российского газа после вторжения России в Украину в 2022 году, продолжит демонстрировать такую ​​позицию и будет призывать партнеров отдавать предпочтение другим альтернативам возобновляемых источников энергии, которые становятся все более финансово окупаемыми.