Министр энергетики о дискуссиях по поводу возобновления импорта российского газа: Литва относится к ним сдержанно

„Действительно, на данном этапе не должно быть и речи о таких сценариях, и я думаю, что Литва действительно достаточно сдержанно отнеслась бы к таким новостям, к таким соглашениям. Конечно, в дальнейшем процессе, если переговоры состоятся, наверное, нельзя исключать никаких вариантов“, – заявил министр журналистам в пятницу.
Как подчеркивает Ж. Вайчюнас, Литва, которая стала первой страной ЕС, отказавшейся от импорта российского газа после вторжения России в Украину в 2022 году, продолжит демонстрировать такую позицию и будет призывать партнеров отдавать предпочтение другим альтернативам возобновляемых источников энергии, которые становятся все более финансово окупаемыми.
„Как отказ от российского газа, так и сокращение потребления газа в целом – это то направление, в котором смотрят как страны Евросоюза, так и Литва в этом направлении“, – заверил Ж. Вайчюнас
Политик добавил, что поднимает вопросы о месте российского газа в инфраструктуре энергоносителей ЕС и в европейских форматах, надеясь на конкретный план действий в отношении импорта российского сжиженного природного газа (СПГ).
„У нас есть форматы, насколько это связано с моей ответственностью как министра энергетики, то в Энергетическом совете (...) на самом первом заседании 16 декабря прошлого года я поднимал этот вопрос, прежде всего, потому что он был связан с поставками сжиженного природного газа в Европу“, – сказал Ж. Вайчюнас
„Мы попросили Европейскую Комиссию не только дать оценку ситуации, но и предоставить рекомендации и конкретный план действий по сокращению потребления этого газа в странах-членах ЕС. Надеемся, что в ближайшее время такой план будет представлен“, – сказал министр.
По данным Европейской Комиссии (ЕК), в первом полугодии 2024 года доля поставок газа из России составила 18 проц. всего импорта газа в ЕС. Это соответствует 25,4 млрд куб. метров. В первой половине позапрошлого года импорт из России составил 14 проц. – всего 21,2 млрд. куб. м.
Россия опередила США и снова стала вторым по величине поставщиком газа в ЕС после Норвегии, поставляя газ в основном в Словакию, Венгрию и Австри