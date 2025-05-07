Министр энергетики: мы приветствуем шаги ЕК по отказу от энергетических зависимостей

„Сегодня у нас есть прекрасная возможность поздравить Европейскую Комиссию с важными шагами, которые помогают обеспечить безопасность и энергетическую устойчивость нашего сообщества. План реализации REPowerEU (…) четко определяет конкретные шаги по достижению энергетической независимости ЕС от российских энергоресурсов“, — сказал Вайчюнас в пресс-релизе Минэнерго.
„Мы приветствуем решимость Европейской Комиссии и с нетерпением уже в июне ждем законодательного предложения о запрете всего импорта газа в ЕС— как по новым контрактам, так и по действующим краткосрочным контрактам с конца 2025 года, а также по действующим долгосрочным контрактам с 2027 года“, — добавил он.
Как сообщалось ранее, ЕК добивается полного запрета на импорт российского газа в ЕС к концу 2027 года. Конкретные меры в этом направлении планируется представить государствам-членам в июне.
Около 19%потребности ЕС в газе по-прежнему удовлетворяются за счет российского газа. Он поступает в ЕС по трубопроводу Turkstream или по морю в виде сжиженного природного газа (СПГ).
В отличие от нефти, ЕС пока не ввел санкции против российского газа. По данным Комиссии, из-за санкций импорт нефти из России в прошлом году упал на 3%. Брюссель также хочет принять меры против импорта обогащенного урана из России, который используется некоторыми странами ЕС на их атомных электростанциях.