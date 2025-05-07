2025.05.07 07:05

Министр энергетики: мы приветствуем шаги ЕК по отказу от энергетических зависимостей

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Žygimantas Vaičiūnas
Žygimantas Vaičiūnas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

После того, как во вторник Европейская Комиссия (ЕК) объявила о своей цели к 2027 году полностью запретить импорт российского газа в Европейский союз (ЕС), министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что такое решение поможет обеспечить безопасность и энергетическую устойчивость сообщества.

„Сегодня у нас есть прекрасная возможность поздравить Европейскую Комиссию с важными шагами, которые помогают обеспечить безопасность и энергетическую устойчивость нашего сообщества. План реализации REPowerEU (…) четко определяет конкретные шаги по достижению энергетической независимости ЕС от российских энергоресурсов“, — сказал Вайчюнас в пресс-релизе Минэнерго.

„Мы приветствуем решимость Европейской Комиссии и с нетерпением уже в июне ждем законодательного предложения о запрете всего импорта газа в ЕС— как по новым контрактам, так и по действующим краткосрочным контрактам с конца 2025 года, а также по действующим долгосрочным контрактам с 2027 года“, — добавил он.

Как сообщалось ранее, ЕК добивается полного запрета на импорт российского газа в ЕС к концу 2027 года. Конкретные меры в этом направлении планируется представить государствам-членам в июне.

Около 19%потребности ЕС в газе по-прежнему удовлетворяются за счет российского газа. Он поступает в ЕС по трубопроводу Turkstream или по морю в виде сжиженного природного газа (СПГ).

В отличие от нефти, ЕС пока не ввел санкции против российского газа. По данным Комиссии, из-за санкций импорт нефти из России в прошлом году упал на 3%. Брюссель также хочет принять меры против импорта обогащенного урана из России, который используется некоторыми странами ЕС на их атомных электростанциях.

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