Министр энергетики: мы приветствуем шаги ЕК по отказу от энергетических зависимостей

„Сегодня у нас есть прекрасная возможность поздравить Европейскую Комиссию с важными шагами, которые помогают обеспечить безопасность и энергетическую устойчивость нашего сообщества. План реализации REPowerEU (…) четко определяет конкретные шаги по достижению энергетической независимости ЕС от российских энергоресурсов“, — сказал Вайчюнас в пресс-релизе Минэнерго.

„Мы приветствуем решимость Европейской Комиссии и с нетерпением уже в июне ждем законодательного предложения о запрете всего импорта газа в ЕС— как по новым контрактам, так и по действующим краткосрочным контрактам с конца 2025 года, а также по действующим долгосрочным контрактам с 2027 года“, — добавил он.