Министр энергетики Литвы: весной мы внесем в Сейм поправки, позволяющие более гибко пересматривать тарифы на газ

"Почему они вступят в силу только 1 апреля? Потому что очень четко зафиксированные даты, когда это должно произойти – через 30 дней после принятия решения. И сейчас мы готовим закон, который отменит эти 30 дней. Опять же, нужно дождаться сессии Сейма", - сказал журналистам в среду Д. Крейвис.

Министр энергетики также отметил, что с 1 апреля цены на газ снизятся примерно на 20 проц. Однако, по его словам, жителей "не обидят", поскольку более низкие тарифы будут установлены на полгода.

"Регулятор сейчас подсчитывает. Скорее всего, ценовой диапазон должен снизится в пределах 17-27 проц.", - сказал он.

"Жителей "не обидят". Потому что эти средства будут перенесены наперед, и тариф будет снижен, потому что цены устанавливаются на полгода. (…) Если мы говорим о покупке, то 20 проц. закупается заранее. Все остальное приобретается на рынке сейчас", - пояснил он.

С января тарифы на поставку газа снижаются для потребителей всех трех подгрупп.