Министр энергетики Литвы: весной мы внесем в Сейм поправки, позволяющие более гибко пересматривать тарифы на газ

"Почему они вступят в силу только 1 апреля? Потому что очень четко зафиксированные даты, когда это должно произойти – через 30 дней после принятия решения. И сейчас мы готовим закон, который отменит эти 30 дней. Опять же, нужно дождаться сессии Сейма", - сказал журналистам в среду Д. Крейвис.
Министр энергетики также отметил, что с 1 апреля цены на газ снизятся примерно на 20 проц. Однако, по его словам, жителей "не обидят", поскольку более низкие тарифы будут установлены на полгода.
"Регулятор сейчас подсчитывает. Скорее всего, ценовой диапазон должен снизится в пределах 17-27 проц.", - сказал он.
"Жителей "не обидят". Потому что эти средства будут перенесены наперед, и тариф будет снижен, потому что цены устанавливаются на полгода. (…) Если мы говорим о покупке, то 20 проц. закупается заранее. Все остальное приобретается на рынке сейчас", - пояснил он.
С января тарифы на поставку газа снижаются для потребителей всех трех подгрупп.
С января тариф снижен на 7 центов для тех, кто использует газ для плиты (подгруппа I), и на 4 цента за кубометр для тех, кто отапливает им свое жилье (подгруппа II).
Государственный совет по регулированию энергетики рассчитал тарифы на газ, прогнозируя более низкие цены на природный газ на рынке – 47 евро/МВтч вместо 52 евро/МВтч.
Для тех, кто использует газ для приготовления пищи (потребляющих около 4-5 кубометров газа в месяц), месячный счет с января снизился примерно на 32 цента.
Для пользователей подгруппы I установлена постоянная составляющая в размере 0,56 евро/месяц и переменная ставка в размере 1,29 евро/куб. м. При этом пользователи подгруппы II платят фиксированную часть в размере 3,99 евро/мес. и тариф 0,83 евро/куб. м. Переменные тарифы для обеих групп пользователей снизились на 5,15 проц. и 4,6 проц. соответственно.
Потребители газа подгруппы III (потребляющие более 20 тыс. куб. м) платят фиксированную ежемесячную ставку в размере 3,99 евро и переменную ставку в размере 0,79 евро/куб. м. Этот тариф снизился на 4,82 проц.