Министр энергетики Литвы в Париже примет участие в дискуссиях о неопределенности на энергетическом рынке

В повестку заседания агентства, отмечающего в этом году свое 50-летие, включены министерские дискуссии о влиянии неопределенности энергетического рынка, вызванной геополитической ситуацией, на мировую экономику и дальнейшей готовности стран к переходу к использованию безопасной и чистой энергии.
На отдельной встрече с представителями промышленности будет обсуждаться готовность сетей к переходу на чистую энергию.
В Париже Д. Крейвис также встретится с министром энергетики Украины Германом Галущенко.
Он обсудит с ними дальнейшую поддержку Литвой энергетического сектора Украины, пострадавшего от военных атак России.
В программе визита также встреча министра с представителями французского энергетического сектора, которым будут представлены изменения и видение литовской энергетики до 2050 года.