Министр в Вашингтоне представит готовность Литвы к переходу на 100% возобновляемые источники энергии

По сообщению Минэнерго, в ходе встречи планируется обсудить двустороннее сотрудничество, подготовку Литвы к синхронизации электросетей с сетями континентальной Европы в феврале 2025 года, вопросы региональной безопасности в сфере энергетики, вопросы защиты объектов критической инфраструктуры и кибербезопасности, а также поддержку украинского энергетического сектора.

Кроме того, Д. Крейвис представит готовность Литвы к переходу на 100-процентно возобновляемые источники энергии и обеспечению потребности в энергии за счет местного производства электроэнергии.