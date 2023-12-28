Министр энергетики Литвы: попытка начать парламентское расследование ситуации в энергетическом секторе – политиканство

"Чем больше работы в отрасли делается, тем больше недовольства со стороны оппозиции, потому что надо как-то обесценить эту работу. Производство электроэнергии из возобновляемых источников выросло почти в 4 раза с начала срока. Число производящих потребителей выросло вроде с 7 тыс. до 85 тыс. Мы видим, что быстро движемся вперед", – сказал в четверг Д. Крейвис Žinių radijas.

"Конечно, если оно будет одобрено, я отвечу на все вопросы", – добавил он.

По словам министра, в выдвинутых в его адрес обвинениях упоминаются такие необъяснимые действия, как "действие в интересах игроков энергорынка". Он уверял, что именно с такими крупными компаниями он находился в к

"Такие вопросы, где говорится, что: "Крейвис протежирует крупные "солнечников", когда я 2 года был мишенью для крупных компаний из-за того, что защищал мелких производителей, – это необъяснимые вещи. Все было наоборот, и они сами это видели", – заявил он.